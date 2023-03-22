Защите ингушских активистов отказано в отводе судьи

22 марта 2023, 16:43

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Ставропольский краевой суд отказал в отводе госзащитников по "ингушскому делу", после чего защита заявила отвод судье, однако суд отклонил и это ходатайство.

Как писал "Кавказский узел", на сегодняшнем заседании в Ставропольском краевом суде в Пятигорске подсудимые по "ингушскому делу" отказались от услуг государственных защитников, которых назначил суд на случай отсутствия адвокатов по соглашению.

Рассмотрение апелляции по делу лидеров ингушской оппозиции началось на Ставрополье 13 января, однако процесс был отложен из-за болезни адвоката. Подсудимые просили о личном участии в заседании, но суд решил, что они будут участвовать удаленно по видеосвязи из СИЗО. 3 февраля процесс возобновился, суд закрыл от прессы заседание и согласился на личное присутствие подсудимых. Защита потребовала отвода судей, но это ходатайство было отклонено. Адвокаты ингушских оппозиционеров просили снять с апелляционного рассмотрения их дело, поскольку суд первой инстанции нарушил право всех подсудимых на защиту, но это ходатайство суд удовлетворил лишь частично. 17 февраля суд в Пятигорске вопреки возражениям прокурора согласился дать подсудимым дополнительное время на ознакомление с материалами дела, однако новое заседание было отложено. 20 февраля подсудимых подняли среди ночи, чтобы доставить в суд, а в ответ на просьбу пожилых людей привозить их позже судья пригрозил проводить процесс без них.

Судья Александр Духин отклонил ходатайство об отводе госзащитников, которые были назначены подсудимым по делу о протестах в Магасе. После этого адвокат Башир Точиев заявил отвод судье, которое поддержали другие адвокаты, а адвокаты Магомед Абубакаров и Джабраил Куриев, а также обвиняемые Ахмед Барахоев и Малсаг Ужахов дополнили его заявление, сообщил сегодня Telegram-канал "полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Основная претензия адвокатов к председательствующему судье — его необъективность и некомпетентность. Однако судья отказал и в удовлетворении этого ходатайства. При этом суд огласил только резолютивную часть, уследует из текстовой трансляции из зала суда, которую ведет центр.

После этого адвокаты по соглашению предложили государственным защитникам самоустраниться из процесса, но суд снял это предложение.

Обвиняемый Барах Чемурзиев заявил ходатайство о возвращении дела в первую инстанцию. Он мотивировал его тем, что ему не предоставили жалобы других обвиняемых и адвокатов. Все адвокаты поддержали ходатайство Чемурзиева. Новое заседание по делу состоится 7 апреля, указано в сообщении в Telegram-канале.

Напомним, семи лидерам протеста в Ингушетии были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам лишения свободы, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, заявили журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста" и в справочном материале "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

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