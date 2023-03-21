21 марта 2023, 23:32

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Силовики отпустили сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова после допроса в качестве свидетеля по делу о реабилитации нацизма. Орлов рассказал, что отказался давать подписку о неразглашении и не смог добиться выдачи протокола обыска.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал", а также ликвидированных по решению суда "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* задержаны сегодня после обысков по делу о реабилитации нацизма. Сегодня стало известно, что в отношении сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, который вошел в число задержанных, возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Поводом для него стала публикация Орловым в соцсети статьи, написанной для французского издания, в которой экспертиза нашла признаки дискредитации российской армии. По этому делу следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако после этого Орлов, с частью других задержанных, был оставлен для допроса по делу о реабилитации нацизма.

7 марта бывший председатель общества "Мемориал"* Ян Рачинский отметил, что подтверждения информации об уголовном деле о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"* нет. Его коллега Олег Орлов предположил, что цель распространения этой информации – заставить сотрудников общества покинуть Россию.

Сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов отпущен после допроса по делу о реабилитации нацизма. По этому делу он проходит свидетелем, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Орлов рассказал, что он отказался подписывать подписку о неразглашении. "Я отказался дать подписку о неразглашении, тем не менее мне четко сказано об уголовной ответственности за разглашение вопросов и моих ответов на допросе", - сказал правозащитник в интервью Telegram-каналу "Сота".

Он также отметил, что у него изъяли флешку из фотоаппарата, на которой был снимок копии протокола обыска. "Я совершенно возмущен тем, что в рамках обыска мне не дали копию протокола, сказав, что позже я смогу ее получить у следователя. Реакцию следователя на мое требование дать мне копию протокола иначе, чем издевательством надо мной и правом, я квалифицировать не могу — [она сказала], у меня такое право есть, но сейчас следователь его осуществить не может", — заявил Орлов.

Руководитель Польской программы ликвидированного по решению суда Международного общества "Мемориал"* Александр Гурьянов, который также проходит свидетелем по делу о реабилитации нацизма, тоже отказался дать подписку о неразглашению . по его словам, следователь вызвала понятых, сфотографировала себя, его и подписку, чтобы было видно, что она предъявлена.

Он рассказал, что следователи интересовались источниками, которыми "Мемориал"* и, в частности, сам Гурьянов, пользовался при составлении Книг памяти. "Для меня самое трагическое то, что они забрали компьютер и лишили [меня] возможности продолжить мою работу", — рассказал Александр Гурьянов в интервью "Соте".

При обыске силовики искали любые предметы и носители информации, в которых встречалось слово "Мемориал". У Поливановой и ее сына изъяли различные носители информации, рассказала сегодня Александра Поливанова в интервью "Дождю"**, которое размещено на YouTube-канале телекомпании.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

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