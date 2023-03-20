Расследование дела о подготовке уроженцем Чечни атаки на синагогу в Берлине прекращено

20 марта 2023, 10:22

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Генпрокуратура Германии закрыла производство по уголовному делу о подготовке теракта в берлинской синагоге, возбужденного ранее в отношении Зелимхана Байсагурова, сообщила чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Как сообщал "Кавказский узел", 16 января 2020 года силовики в Германии взорвали дверь в квартиру выходцев из Чечни и провели в ней обыск. Серия обысков была ранее проведена и у других проживающих в Германии уроженцев Чечни. Прокуратура Германии пояснила, что обыски проводились в рамках дела о подготовке теракта в синагоге в Берлине.

11 октября 2019 года блогер Тумсо Абдурахманов сообщил, что в сентябре 2019 года один из его знакомых и еще двое уроженцев Чечни, проживающих в Берлине, отправились в мечеть на пятничную молитву. Знакомый блогера из окна машины снимал на мобильный телефон дорогу. В кадр случайно попала синагога. Уже на следующее утро всех троих "скрутил" немецкий спецназ. Уроженцев Чечни допрашивали несколько часов, заявив им, что синагоги снимать нельзя. У задержанных были изъяты телефоны, их предупредили о возбуждении уголовного дела, а затем отпустили.

Генеральная прокуратура Германии прекратила производство по уголовному делу о подготовке теракта в синагоге, которое было возбуждено ранее в отношении уроженца Чечни Зелимхана Байсагурова. С него сняты все подозрения и обвинения, сообщила 19 марта в своем Telegram-канале чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Напомним, ранее руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации (FIDH) за права человека Саша Кулаева отметила, что у жителей Европы уроженцы Северного Кавказа стали ассоциироваться с исламской радикализацией и терроризмом, поэтому в Евросоюзе их необоснованно обвиняют в терроризме. Подобная ситуация сложилась после взрывов 22 марта 2016 года в Брюсселе, пояснила Кулаева корреспонденту "Кавказского узла".

В Европе набирающая обороты кампания по депортации на родину уроженцев России, обращающихся за убежищем, не отвечает принципам международного права, указала также ранее правозащитница Светлана Ганнушкина*.

После проведения задержаний по делу о подготовке теракта в синагоге эту тему осветили все крупные информагенства Европы, отметил ранее автор Telegram-канала "Чеченские новости из Франции/Chechen news from France" Майрбек Вачагаев. Он выразил возмущение освещением этой темы в СМИ.

В январе 2020 года обыски в рамках уголовного дела о подготовке теракта в синагоге проходили в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии, а также в Арнштадте и Берлине, рассказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" директор чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд" Амина Садулаева.

"Обыск как таковой не провели. Тогда один из задержанных сделал замечание, мол, даже нормально обыск не проводят: не посмотрели, что в кровати, не открыли. Полиция возразила, что все нормально, однако стала работать внимательнее, но тоже для формальности", – рассказала правозащитница.

При обысках оружия обнаружено не было, также не были изъяты деньги, отметил также ранее председатель ассоциации "Вайфонд" Мансур Садулаев.

"Кавказский узел" также писал, что обыски по месту проживания уроженцев Чечни в Берлине вызвали возмущение чеченской диаспоры. Правоохранители жестко задержали их и поспешили рапортовать о "чеченских исламистах", не имея оснований даже для их ареста, констатировали представители диаспоры. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал произошедшее "шоу", а уголовное дело беспочвенным.

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