Абхазские силовики отчитались об изъятии 22 майнинг-ферм

19 марта 2023, 03:43

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В Абхазии продолжаются рейды по поиску и изъятию оборудования для майнинга у населения. За неделю силовики и сотрудники "Черноморэнерго" изъяли 22 единицы оборудования в пяти населенных пунктах.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии регулярно случаются аварии на электросетях и вводятся веерные отключения. Проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют, заявила компания "Черноморэнерго". В конце марта 2022 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют. 26 февраля абхазские силовики отчитались о том, что менее чем за месяц изъяли 1050 аппаратов для майнинга.

Согласно принятому закону, незаконное потребление электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за каждый киловатт мощности подключенного к электросетям оборудования, а на должностных лиц - в размере одной тысячи МРОТ.

В Абхазии продолжаются рейды по поиску и конфискации оборудования для майнинга. Такие рейды проводятся сотрудниками МВД и СГБ Абхазии совместно с представителями "Черноморэнерго" ежедневно, пишет 18 марта "Апсныпресс".

За период с 10 по 17 марта силовики изъяли 22 единицы оборудования для майнинга. Два аппарата было найдено в Пицунде, девять - в Гудауте, пять - в селе Кулынархуа, три - в Очамчыре, три - в Гале.

Отмечается, что на линию доверия МВД поступают жалобы на незаконный майнинг. За неделю поступило 67 жалоб, информирует "Спутник-Абхазия".

Напомним, что из-за дефицита электроэнергии с 12 января в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электричества из-за его дефицита. В соответствии с графиком электроснабжение прекращалось на четыре часа в сутки. 4 февраля ограничения были смягчены, и срок отключения сократился до трех часов в сутки. Впрочем, 19 февраля график вновь ужесточили, добавив еще один час отключения.

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