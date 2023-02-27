Абхазские силовики отчитались об изъятии оборудования для майнинга

27 февраля 2023, 05:56

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Менее чем за месяц абхазские силовики нашли и изъяли 1050 аппаратов для майнинга криптовалют, крупная майнинговая ферма была найдена на территории автомастерской в Сухуме.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии регулярно случаются аварии на электросетях и вводятся веерные отключения. Проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют, заявила компания "Черноморэнерго". В конце марта 2022 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют. 5 февраля абхазские силовики отчитались об изъятии в Гудаутском и Гагрском районах и в Сухуме около 130 майнинг-ферм.

Согласно принятому закону, незаконное потребление электроэнергии влечет за собой наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за каждый киловатт мощности подключенного к электросетям оборудования, а на должностных лиц - в размере одной тысячи МРОТ.

Сотрудники Службы государственной безопасности обнаружили на территории автомастерской в Сухуме криптоферму, всего был изъят 171 аппарат для добычи криптовалют, пишет 26 февраля "Апсныпресс".

Ранее абхазские силовики отчитались о работе по поиску и изъятию оборудования для майнинга за первую неделю февраля. Всего, по их данным, было найдено более 900 аппаратов для майнинга криптовалют, рекордсменом стали Очамчыра и Очамчырский районы, где было изъято более 300 единиц оборудования, информирует "Спутник-Абхазия".

С момента создания республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют по 23 февраля силовики нашли и изъяли 1050 аппаратов для майнинга.

Напомним, что из-за дефицита электроэнергии с 12 января в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электричества из-за его дефицита. В соответствии с графиком электроснабжение прекращалось на четыре часа в сутки. 4 февраля ограничения были смягчены, и срок отключения сократился до трех часов в сутки. Впрочем, 19 февраля график вновь ужесточили, добавив еще один час отключения.

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