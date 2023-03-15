15 марта 2023, 05:53

Житель Камышина погиб на Украине

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Власти Камышина сообщили о гибели в ходе спецоперации на Украине Александра Страхова. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 275 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта стало известно о гибели на Украине жителя Камышинского района Андрея Мочешникова. Он стал, по меньшей мере, 274-м жителем Волгоградской области, чья гибель была подтверждена официально.

Администрация города Камышина сообщила 14 марта о гибели в ходе спецоперации на Украине местного жителя Александра Страхова. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале администрации.

Подробности, где и при каких обстоятельствах погиб камышанин, в сообщении не приводятся. Отмечается также, что у Страхова осталась семья.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 275 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 05.00 мск 15 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1597 жителей юга России, в том числе 908 жителей СКФО и 689 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Администрация Карачаевска признала гибель троих военных на Украине", "Старший сержант из Астраханской области погиб на Украине", "Военный из дагестанского села погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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