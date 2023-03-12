Андрей Мочешников. Фото: пресс-служба администрации Камышинского района https://t.me/kamyshinskiirn/6082

12 марта 2023, 08:04

Житель Камышинского района погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На Украине погиб житель Камышинского района Андрей Мочешников, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 274 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Котельниково Валерий Стекольников. Он стал, по меньшей мере, 273-м жителем Волгоградской области, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Камышинского района Андрей Мочешников, сообщила 1 марта своем Telegram-канале районная администрация.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 274 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 07.00 мск 28 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1587 жителей юга России, в том числе 900 жителей СКФО и 687 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Восемь военных из Ростовской области погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Буйнакска", "Власти Пригородного района сообщили о гибели шести военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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