12 марта 2023, 05:20

Стало известно о гибели на Украине жителя Котельниково

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Валерий Стекольников из Котельниково погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 273 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта стало известно о гибели на Украине жителя Камышина Никиты Нестеренко. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 272 жителей Волгоградской области.

В Котельниково 10 марта похоронили местного жителя Валерия Стекольникова, который принимал участие в спецоперации на Украине в составе ЧВК "Вагнер", сообщила в телеграм-канале администрация Котельниковского муниципального района.

Стекольников в ходе выполнения боевого задания получил тяжелые ранения и погиб 18 февраля.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 273 военных из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 03.00 мск 12 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1587 жителей юга России, в том числе 900 жителей СКФО и 684 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Махачкалы погиб на Украине", "Мобилизованный из Волгоградской области убит на Украине", "Житель Ставрополья погиб в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 марта 2023, 04:21

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