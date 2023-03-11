Военный из Камышина убит на Украине

11 марта 2023, 13:47

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Житель Камышина Никита Нестеренко погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 272 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта в воинской части сообщили, что капитан Иван Реховский из Волгограда погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 271 жителя Волгоградской области.

Житель Камышина Никита Нестеренко погиб в военной операции, сообщила администрация города. "Скорбим вместе с семьёй павшего", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии. Подробности службы и гибели Нестеренко в сообщении муниципалитета не приведены.

Похороны 23-летнего Никиты Нестеренко, который служил в воздушно-десантных войсках, прошли в Камышине, информирует "Высота 102".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 272 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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