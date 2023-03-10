Подтверждена гибель на Украине офицера из Волгограда

10 марта 2023, 12:13

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Капитан Иван Реховский из Волгограда погиб на Украине, сообщили в воинской части. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 271 жителя Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 марта была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 270 уроженцев Волгоградской области.

Представитель воинской части подтвердил гибель на Украине 35-летнего волгоградца Ивана Реховского, сообщает V1.ru. "Он всегда решительно и самоотверженно выполнял боевые задачи, поставленные старшим начальником. В период с 7 по 9 апреля 2022 года группа под командованием Ивана Реховского получила задачу организовать засаду […], и он с этой задачей справился", - приводит его слова издание.

Капитан Реховский был командиром группы спецназа и погиб на Украине еще в июле 2022 года, говорится в публикации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 271 уроженца Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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