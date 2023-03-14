Лачинский коридор остается заблокированным 93-е сутки

14 марта 2023, 08:59

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Жители Азербайджана продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 93-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, который является единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты. Ранее стало известно, что из-за проблемы с поставками фруктов и овощей, власти приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

В магазинах Степанакерта сохраняются большие очереди, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Дефицит порождает спрос, стой в очереди пока есть, завтра не будет. Бензина по-прежнему нет, машины стоят. Литр бензина, если сможешь найти, стоит 2,5 доллара", – написал он 12 марта в заметке " "Будни Степанакерта" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре. Они по прежнему требуют, чтобы сотрудникам министерства экологии Азербайджана было позволено провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 93-е сутки, передал сегодня Report.az.

Премьер-министр Армении провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых попросил его, чтобы Россия оказала жителям Нагорного Карабаха адресную помощь из-за блокировки Лачинского коридора. Также стороны обсудили переговоры Азербайджана и Армении о мироном соглашении, сообщило 13 марта ИА "Новости Армения".

Напомним, жители Азербайджана, которые блокируют Лачинский коридор, пропускают только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз.

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