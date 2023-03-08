Продлен арест Аслану Наптугову

08 марта 2023, 06:49

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Суд в Черкесске продлил арест Аслану Наптугову, а также Владимиру Ильичеву, Абдулмалику Шоеву, Олеко Кужеву и Аднану Меремшаову до 30 мая. Следователь, ходатайствуя о продлении меры пресечения, заявил, что еще не проведены все экспертизы и не опрошены все свидетели.

Как писал "Кавказский узел", житель Черкесска Аслан Наптугов, задержанный 24 мая, отбыл шесть суток ареста за мелкое хулиганство, но после освобождения из изолятора был вновь задержан силовиками, а затем повторно арестован. Ему предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе. Защита заявила, что поводом для обвинения Наптугова и еще 10 уроженцев Карачаево-Черкесии в экстремизме стала из общественная деятельность.

Аслан Наптугов известен как автор блога на медицинскую тематику, он пропагандирует здоровый образ жизни, правильное питание. Наптугов и еще шесть человек были задержаны по делу об участии в Международной общественной профсоюзной организации "Солидарность" (МОПОС), которая занималась различными вопросами, от качества услуг медицины до правозащиты, сообщил "Кавказскому узлу" источник в следственных органах. "В Черкесске эту организацию закрыли, но экстремистской она не признана, Наптугов заведовал в ней делами по здравоохранению", - рассказал он.

Черкесский городской суд продлил срок содержания под стражей Аслану Наптугову, Владимиру Ильичеву, Абдулмалику Шоеву, Олеко Кужеву из Черкесска, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, а также Аднану Меремшаову, которому также инкриминируют незаконный оборот взрывчатых веществ. Заседание суда прошло 24 февраля, защита обжаловала решение, рассказал 7 марта корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Наптугова Вячеслав Мерзакулов.

По его словам, решением руководителя Следственного управления СКР России по Карачаево-Черкесии срок предварительного следствия по делу продлен до 30 мая. Представитель следствия мотивировал необходимость продления меры пресечения тем, что следственные действия за прошедшие девять месяцев стражи были произведены не в полном объеме.

В частности, у следствия есть необходимость «проведения десяти фоноскопических, трех фонографических экспертиз, комплексную психолого-лингвистическую экспертизу, произвести допросы значительного числа лиц, в том числе проживающих на территории пяти субъектов РФ; завершить осмотры значительного количества изъятых предметов, документов, признать их вещественными доказательствами; установить лицо, создавшее экстремистское сообщество, и выполнить комплекс процессуальных действий, направленных на привлечение его к ответственности».

По словам адвоката, заявляя ходатайство, представитель обвинения, как и ранее, не пояснил причины, по которым у обвиняемых, находящихся под стражей, за прошедшие девять месяцев не были взяты образцы голоса для проведения фоноскопии.

Защита настаивала на необоснованности ходатайства следствия, заявив, что «участие обвиняемых в предварительном следствии и суде может быть обеспечено более мягкой мерой».

Вынося решение о назначении стражи, суд указал на то, что «обвиняемым инкриминируют совершение умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких, за совершение которых предусмотрено наказание на срок свыше трех лет». Суд посчитал, что «оставаясь на свободе, с целью избежать ответственности за вменяемые преступления они смогут оказать давление на следствие и свидетелей, иным путем воспрепятствовать отправлению правосудия», а также могут «скрыться от суда и следствия».

Суд продлил арест на три месяца до 30 мая, в общей сложности с момента задержания обвиняемые проведут под стражей 12 месяцев.

В жалобе адвокат Мерзакулов указал, что «само по себе обвинение незаконно, у следствия и суда не было никаких законных оснований применять самую строгую меру пресечения - заключение под стражу».

«Как и на прошлом продлении, так и до настоящего времени следствие не представило никаких доказательств вины Наптугова и других», - сказал Мерзакулов.

По делу проходят еще шесть человек, которым инкриминируют незаконный оборот оружия или участие в экстремистском сообществе, но их ареста следствие не требовало.

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