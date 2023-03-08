Свидетельница Иеговы* из Элисты отправлена под домашний арест

08 марта 2023, 03:01

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Суд в Элисте поместил 62-летнюю Свидетельницу Иеговы* Кишту Тутинову под домашний арест по обвинению в организации экстремистской деятельности. Обыски прошли в квартире ее сына, а также двух женщин, сообщил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта стало известно, что силовики провели обыски в трех домах Свидетелей Иеговы* в Элисте по делу об экстремизме, одна из верующих Кишта Тутинова была задержана и отправлена в изолятор. Это первое в Калмыкии уголовное дело в отношении Свидетелей Иеговы* после решения Верховного суда России о ликвидации их религиозных организаций.

С уголовным преследованием по статьям об экстремизме, по данным на 2 марта 2023 года, столкнулись не менее 95 Свидетелей Иеговы* в десяти регионах юга России, в том числе 64 в ЮФО и 31 в СКФО. Под уголовное преследование попали 25 Свидетелей Иеговы* на Кубани, 21 в Ростовской области, 15 на Ставрополье, по восемь в Астраханской области и в Кабардино-Балкарии, пятеро в Волгоградской области, по четыре в Адыгее, в Карачаево-Черкесии и в Дагестане и одна верующая в Калмыкии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Суд избрал для жительницы Элисты Кишты Тутиновой меру пресечения в виде домашнего ареста. О решении стало известно лишь 6 марта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Он также сообщил, что официального защитника у Тутиновой нет. «На текущий момент (адвоката по соглашению) нет», - сказал Сивульский. Допрос женщины «проводился в присутствии адвоката по назначению», сообщил он.

Тутиновой 62 года, у нее есть несколько сыновей, сообщил Сивульский. Работает ли женщина, кто она по профессии и есть ли родственники помимо детей, Сивульский ответить затруднился. «Информацией, к сожалению, пока не располагаем», - сказал Сивульский.

По его данным, обыски у Тутиновой, а также еще в двух домах прошли 2 марта. "Силовики подозревают местных жителей в экстремизме за то, что они исповедуют веру Свидетелей Иеговы*. Кишту Тутинову после обыска и допроса поместили в ИВС на двое суток", - рассказал он.

По его словам, 16 февраля против Тутиновой было возбуждено уголовное дело за организацию деятельности экстремистской организации, а также против неустановленных лиц — за участие в этой деятельности (часть 1 и часть 2 статьи 282.2 УК РФ). Следствие считает, что Тутинова, находясь у себя дома, "проводит религиозные собрания и непосредственно участвует в них в режиме онлайн-конференций, а также вовлекает жителей региона в деятельность указанной организации с целью пропаганды", отметил Сивульский.

Тутинову отвезли на обыск в квартиру к одному из ее сыновей, где ничего не изъяли. В рамках уголовного дела обыски прошли еще у двух женщин, прокомментировал Сивульский. «У обеих изъяли электронные устройства, личную корреспонденцию и записи. Одну верующую сразу же доставили на допрос. Второй женщине во время следственных действий пришлось вызвать скорую помощь», - добавил он.

Комментариями Кишты Тутиновой и других Свидетелей Иеговы* по поводу обысков и возбужденных уголовных дел, а также следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию. Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.