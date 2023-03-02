Свидетель Иеговы* в Элисте задержана после обыска

02 марта 2023, 19:50

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Силовики провели обыски в трех домах Свидетелей Иеговы* в Элисте по делу об экстремизме, одна из верующих Кишта Тутинова задержана и отправлена в изолятор. Это первое в Калмыкии уголовное дело в отношении Свидетелей Иеговы* после решения Верховного суда России о ликвидации их религиозных организаций.

С уголовным преследованием по статьям об экстремизме, по данным на 2 марта 2023 года, столкнулись не менее 95 Свидетелей Иеговы* в десяти регионах юга России, в том числе 64 в ЮФО и 31 в СКФО. Под уголовное преследование попали 25 Свидетелей Иеговы* на Кубани, 21 в Ростовской области, 15 на Ставрополье, по восемь в Астраханской области и в Кабардино-Балкарии, пятеро в Волгоградской области, по четыре в Адыгее, в Карачаево-Черкесии и в Дагестане и одна верующая в Калмыкии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Обыски у Свидетелей Иеговы* прошли 28 февраля как минимум по трем адресам в Элисте. Кишту Тутинову после обыска и допроса поместили в изолятор временного содержания, сообщил сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Тутинову задержали после обыска в квартире одного из ее сыновей, где ничего не изъяли. Обыски прошли еще у двух женщин. У обеих изъяли электронные устройства, личную корреспонденцию и записи. Одну верующую сразу после обыска доставили на допрос, а второй во время следственных действий пришлось вызвать скорую помощь, сообщается сегодня на сайте, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

Следствие считает, что Тутинова у себя дома проводит религиозные собрания и участвует в них в режиме онлайн-конференций, а также вовлекает жителей Калмыкии в деятельность своей религиозной организации, указано в сообщении.

Дело в отношении Кишты Тутиновой расширило географию уголовного преследования Свидетелей Иеговы* в России по обвинениям в экстремизме на основании решения Верховного суда, вынесенного в апреле 2017 года. До сегодняшнего дня за почти пять лет с момента этого судебного решения информации об уголовных делах в отношении Свидетелей Иеговы* в Калмыкии не поступало, проанализировал данные открытых источников "Кавказский узел".

Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию. Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен Минюстом в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.