06 марта 2023, 21:40

Житель Ставрополья погиб в военной операции на Украине

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Алексей Росляков погиб на Украине, сообщил глава Апанасенковского муниципального округа. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 120 жителей Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Иван Махуков стал 119-м жителем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Рагули Алексей Росляков, погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил глава Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края Денис Климов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В сообщении от 1 марта другие подробности о погибшем не приведены. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 120 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 21.10 мск 6 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1542 жителей юга России, в том числе 885 жителей СКФО и 657 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области убит на Украине", "Военный из Махачкалы погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели двух жителей Абхазии на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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