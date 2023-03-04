Жители аварийного дома в Волгограде пожаловались на бездействие властей

04 марта 2023, 23:28

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В Волгограде произошло обрушение части фасада многоквартирного дома, который дважды признавался аварийным. Жильцы неоднократно просили проверить условия проживания и провести хотя бы минимальный ремонт, но не добились реакции властей, рассказали местные жители.

4 марта корреспондент "Кавказского узла" посетил аварийный многоквартирный дом по просьбе жильцов. Дом №61 расположен в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Кузнецова. Трехэтажный дом был построен в 1958 году строительным трестом. В 1980-е годы здание было переоборудовано под общежитие. В 1990-е годы часть комнат были приватизированы. Общежитие стало многоквартирным домом. Сейчас в доме проживает более 200 человек, из которых около 30 малолетних детей. На каждом этаже дома 18 квартир, общие ванные комнаты, женский и мужской туалеты. Стены и потолки в туалетах, постирочных и ванных комнатах по всем трем этажам, по словам жильцов, быстро разрушаются, так как "стены и потолки постоянно находятся в сыром состоянии". За последние несколько лет в здании произошло три пожара, рассказали жильцы.

В ночь с 21 на 22 февраля 2023 года обвалился кусок фасада дома, сообщила Екатерина Баранова, квартира которой находится на первом этаже.

"Я написала жалобу в Жилинспекцию. Администрация ответила (Екатерина показала электронную версию ответа - Прим. "Кавказского узла"), что 1 апреля силами управляющей компании будет проведен ремонт фасада. Но ремонтировать стену бессмысленно, она с первого по третий этаж мокрая, даже летом не высыхает. Боимся, что в один прекрасный момент обвалится эта часть дома, и мы из квартиры выйдем прямо на улицу или окажемся под завалами", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Екатерина рассказала, что живет в проблемном доме более 10 лет. По ее словам, в 2012 году дом в первый раз был признан аварийным.

"Затем почему-то аварийность отменили. И вот во второй раз его признали опять аварийным три года назад. Администрация района пообещала расселить нас в 2024 году. Но как тут жить, непонятно. Страшно тут жить. Переселяться же в квартиры маневренного фонда бессмысленно, там такая же опасная для жизни ситуация", - возмутилась женщина.

Когда она с мамой заселилась в этот дом, его состояние было "относительно хорошим". Но буквально в последние годы, по словам женщины, дом стал ветшать и разрушаться "прямо на глазах", отметила Баранова.

"Соседи обращались в Управляющую компанию ["Парадигма"], чтобы починили фасад, поменяли окна и обновили проводку. Реакции не было. Сыпятся стены, разрушается канализация", - сказала она.

Женщина показала мужской туалет первого этажа. Он был заперт на замок. Доступ в него с недавнего времени закрыт. Мужчины пользуются женским туалетом. Стены и потолки в туалете покрыты черной плесенью и влагой. Штукатурка вся облетела. С потолка капает вода. Рядом с туалетом находится постирочная. Там та же картина – черные заплесневелые и мокрые стены. Сквозь щели в стенах виден подъезд. Стекол в окнах нет. Они забиты картонкой. Провода электрической проводки висят на стенах в беспорядке.

"Душевая комната у нас в ужасном состоянии. Такая же картина на всех трех этажах", - вздохнула Екатерина.

Баранова показала квартиру мамы. На потолке и стенах видна черная плесень. Воздух влажный. На стеклах окна видны капли конденсата. "Несколько лет назад делали ремонт. Недавно опять решили сделать ремонт – подклеили обои. Но они тут же отошли от стен. Весь потолок и стены, на стыках окна, на швах в грибке, в плесени. Угол у окна влажный. Батареи не дают тепла. Зимой холодно и влажно. Постоянно болеем. За этот год четыре раза с мамой бронхитом переболели. Борьба с грибком бесполезна. Есть мыши, клопы, тараканы. Подвал в ужасающем состоянии, как и весь дом", - рассказала Екатерина.

Она показала документ об оплате коммунальных услуг. За отопление в феврале семья заплатила 2715 рублей 47 копеек."Это за отопление, которого практически нет. Включили его в ноябре, спустя две – три недели после начала отопительного периода. И оно никакое", - развела руками женщина.

Соседка Барановой Айгуль Тажибаева шесть лет живет в этом доме в комнате площадью 18,5 квадратных метров с мужем и дочкой-подростком. Семья переехала в Волгоград из Астраханской области.

"За январь мы заплатили за отопление 3774 рубля. Мы ставим обогреватель. За электричество заплатили еще 1200 рублей. Мы последние три года страдаем от холода. Управляющая компания смотрела. Говорят, до нас не доходит тепло. Тут старые ржавые трубы. Каждый год им жалуемся. Говорят, ничего сделать не можем, если давление усилим – трубу прорвет. А счета требуют вовремя оплачивать. Я оплачиваю их в срок. А вот услуга некачественная", - возмутилась Айгуль Тажибаева.

Лала Гусейнова живет в проблемном доме с 1990 года. Тогда ее мама, работавшая дворником, получила здесь комнату на втором этаже. По словам женщины, за все время проживания в доме семья не может "добиться капитального ремонта дома". Лара показала мужской туалет на этаже.

"Дети боятся сюда ходить. Тут все обваливается, стекол нету. Вставляем стекла и ставим унитазы за свой счет", - рассказала Лала.

Женщина показала общую кухню. Здесь, как и на первом этаже, повсюду на стенах и на потолке грибок и плесень. Стекла в окнах отсутствуют.

"Зимой мерзнем. Жаловались повсюду. Нас не хотят ни услышать, ни понять. Ни управляющая компания, ни слесаря не хотят к нам приезжать. Мы их даже в лицо не видели. Когда фасад обвалился, видели их издалека. Они к дому близко не подходили, боялись", - возмутилась Лара Гусейнова.

Мария Бочарова - мать малолетнего ребенка. Женщина не первый год борется с грибком, который покрыл стены ее квартиры."Боремся. Все назад вылезает. За батареями вообще тихий ужас. На пластике оконной рамы грибок и плесень. Над детской кроваткой - плесень. Стали гораздо чаще болеть, каждую неделю простуда. Запах грибок дает сильный, влажность высокая, окна текут. Вентиляции нет вообще. Недавно травили клопов с тараканами", - рассказала молодая мама корреспонденту "Кавказского узла".

У соседки Бочаровой Сузаны Пагасян тоже грудной ребенок. Женщина пожаловалась на частые походы к врачам. "В больнице с дочкой лежали две недели. Простуда, глаза гноятся. Связываю это с плесенью и грибком на наших стенах. Проветриваем по несколько раз на день комнату, но это не помогает", - вздохнула женщина.

Татьяна Сергеевна четвертый год снимает квартиру в проблемном доме. По ее словам, повсюду в доме искрят розетки. Везде грибок, черная плесень, сырость, все осыпается. "Платим 4800 рублей в месяц за отопление. Батареи – всю зиму холодные. С обогревателями все сидели. Дети все болели постоянно. Ходили в одежде, спали в одежде. И в прокуратуру писали. Но изменений никаких. Нас не слышат", - возмутилась женщина.

Олеся Петренко живет в доме на третьем этаже с 1993 года. По ее воспоминаниям, когда она переезжала сюда, "дом был в прекрасном состоянии". Но за последние 10 лет ситуация изменилась в худшую сторону. "На нашем этаже было три пожара. Проводку упорно не меняют. Боимся. Пожарный выход закрыт. Лампочки в коридоре не работают во время дождя, так как протекают потолки. На чердаке огромные дыры. Каждые полтора года у нас сменяется управляющая компания. Сейчас "Парадигма". Ничего не делают", - рассказала женщина.

Нонна Воронцова живет в доме 2,5 года. "Дом наш давно подлежит к сносу. Разруха страшная. Ремонт общий сами оплачиваем. Много семей нанимают квартиры у муниципалитета. Другие приватизировали квартиры. Жилинспекция на наши жалобы не реагирует, хотя мы им несколько раз писали", - возмутилась Нонна.

Она показала корреспонденту "Кавказского узла" последний ответ Управления "Жилищная инспекция Волгограда" (от 26 июня 2022 года, имеется в распоряжении "Кавказского узла") на коллективное обращение жильцов проблемного дома. Начальник управления Д.А. Смирнов признал факт нарушения срока рассмотрения коллективного обращения и сообщил жильцам, что чиновники, допустившие это нарушение, подверглись "дисциплинарной и административной ответственности". В то же время Смирнов пояснил жильцам, что по их заявлению надзорное ведомство не может проводить проверку. Он сослался на постановление правительства №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", утвержденного "в условиях внешнего санкционного давления". Согласно пункту 3 постановления, надзорное ведомство "вправе проводить проверки только при непосредственной угрозе вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан". Так их основания начальник жилинспекции не нашел.

Жители дома сообщили, что никаких отчетов о ремонтах ни управляющая компания "Парадигма", ни районная администрация жильцам не предоставляют. Вариантов расселения им не предлагали. Так как дом признан аварийным, жильцы оплату за капитальный ремонт не вносят, рассказали жильцы проблемного дома.

Юрист посоветовал жильцам аварийного дома добиваться расселения

Юрист Сергей Иващенко отметил ряд нарушений конституционных прав граждан (статья 40 Конституции РФ). Прежде всего, жильцы проблемного дома не обеспечены "здоровой и безопасной средой проживания". Юрист отметил, что в статье 32 Жилищного кодекса РФ и в Федеральном законе № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" прописано, что если комиссия признала многоквартирный дом аварийным, жильцы обязаны быть выселены в течение двух дней. Согласно закону, здания с сильным износом, испорченными несущими конструкциями, нарушением санитарных норм не являются жильем. Проживание запрещено на законодательном уровне. "Но тут есть нюанс. Если государство не обеспечивает жильцов аварийного дома другим жильем или граждане отказываются от квартир маневренного фонда, которые, как мы знаем, в Волгограде могут оказаться еще худшего качества, то жильцы могут на свой страх и риск остаться в аварийном доме. Что мы и видим в случае дома №61 на улице Кузнецова. Та же ситуация, если государство предложит собственникам квартир аварийного дома неприемлемую денежную компенсацию. Отмечу, что в этом случае жильцы от оплаты коммунальных услуг не освобождаются. Они лишь не вносят плату за капремонт", - заметил Сергей Иващенко.

Сергей Иващенко посоветовал жильцам проблемного дома продолжать писать коллективные жалобы в надзорные органы (прокуратуру и жилинспекцию) и в районную администрацию, а также познакомиться с региональной программой переселения граждан из аварийного жилья. Он отметил, что в случае обрушения дома или его части к ответственности могут быть привлечены чиновники районной администрации. "Если обрушение повлечет смерть человека или нескольких человек, здесь могут быть задействованы статьи Уголовного кодекса России "Халатность" (статья 293) и !Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" (часть 2 статьи 109). По ним грозит грозит от трех до пяти лет лишения свободы!, - предупредил юрист.

Он предложил обращаться и в другие инстанции и организации. "Нужно побороться. Хорошо бы жильцам проблемного дома обратится в правозащитные организации и к омбудсмену, в том числе и к уполномоченному по правам ребенка, ведь тут речь идет и о безопасности детей", - сказал Сергей Иващенко.

Корреспондент"Кавказского узла" в течение двух дней пытался дозвониться в Управляющую компанию "Парадигма", однако ее телефон был недоступен. Редакция "Кавказского узла" направила официальные запросы в администрацию Волгограда и в областную прокуратуру с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию с проблемным домом и сообщить о мерах защиты конституционных прав жильцов на безопасную среду проживания.

"Кавказский узел" также писал, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы жителей поселка Городище под Волгоградом на то, что чиновники длительное время отказываются их переселять из аварийного многоквартирного дома.

3 февраля жильцы многоквартирного дома в Волгограде пожаловались главе Следкома Александру Бастрыкину, что чиновники не переселяют их из аварийного дома, состояние которого угрожает их безопасности. Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования по этому делу, отчитался сегодня Следственный комитет.

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