Следком заинтересовался нарушением жилищных прав жителей поселка под Волгоградом

19 февраля 2023, 07:11

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы жителей поселка Городище под Волгоградом, что чиновники длительное время отказываются их переселять из аварийного многоквартирного дома.

По словам жительницы рабочего поселка Городище в Волгоградской области, на протяжении длительного времени чиновники не расселяют жильцов аварийного дома 1974 года постройки. По ее словам еще в 2018 года износ дома составлял 72%, он признан аварийным, бетонные плиты в помещениях расходятся, здание накренено, существует угроза замыкания электропроводки и повреждения газового оборудования.

Власти пообещали, что расселят жильцов дома в следующем году. Жительница обратилась с жалобой к председателю Следкома Александру Бастрыкину, сообщил сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" информационный центр ведомства.

"В СУ СК России по Волгоградской области по данному сообщению начата процессуальная проверка. <…> Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову доложить о ходе и результатах проверки, а также принимаемых мерах к восстановлению прав жильцов", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 4 февраля жильцы многоквартирного дома в Волгограде также пожаловались Бастрыкину, что чиновники не переселяют их из аварийного дома, состояние которого угрожает их безопасности.

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