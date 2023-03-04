Следком заинтересовался нарушением жилищных прав сироты из Волгограда

04 марта 2023, 10:26

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе сироты из Волгограда Лидии Рыновой, рассказавшей ранее, что чиновники на протяжении долгого времени отказываются обеспечивать ее положенным по закону жильем.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обращению сироты из Волгоградской области.

"В социальной сети размещено видеообращение жительницы Волгоградской области, которая, будучи сиротой, не может получить положенное по закону жилье. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области по данному факту инициировано производство процессуальной проверки", – сообщил 3 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" информационный центр Следкома.

Жалоба жительницы Волгограда Лидии Рыновой была опубликована 28 февраля на YouTube-канале "Защита детей". "Я, Рынова Лидия Сергеевна, 03.10.2000 года рождения, проживаю в городе Волгоград, отношусь к числу лиц детей-сирот", – рассказала девушка.

По ее словам, она стоит в очереди на получение положенного ей по закону жилья с 2013 года. "В 2018 году мне дали временное жилье, но постоянное так и не дают. Я судилась с комитетом строительства. Звонила, спрашивала, но они говорит одно и то же, ждите пока мы выдадим квартиры за 2020-2021 год. У меня двое несовершеннолетних детей, сейчас я в положении, но комитет нечего не делает. Я уже не знаю куда обратиться", – сказала Рынова.

"Кавказский узел", также писал, что 26 февраля житель Волгограда Александр, который является сиротой, также пожаловался, что после выпуска из детского дома по вине руководства профтехучилища оказался без прописки, и что на протяжении долгого времени власти не обеспечивают его жильем, которое положено ему по закону.

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