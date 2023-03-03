Уроженец Дагестана приговорен к длительному сроку за подготовку теракта в Подмосковье

03 марта 2023, 18:06

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Военный суд в Москве признал уроженца Каспийска Кадырбека Магомедова виновным в подготовке взрыва здания суда и приговорил его к 19 годам лишения свободы.

Второй Западный окружной военный суд признал Кадырбека Магомедова виновным по обвинениям в подготовке теракта и незаконном хранении оружия, он приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. приговор вступил в силу, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

По версии следствия и суда, осужденный общался в соцсетях с представителями "Исламского государства"* и прошел дистанционное обучение по сборке самодельного взрывного устройства , приобрел компоненты для его изготовления и готовился к совершению теракта в одном из зданий суда Московского региона. "В момент приготовления СВУ в арендованной квартире Магомедов был задержан сотрудниками УФСБ, где в ходе обыска обнаружены взрывчатые вещества, элементы поражения в виде шурупов, сотовый телефон для приведения взрывного устройства в действие, а также схемы подхода к зданию суда", - говорится в сообщении. Какое именно здание суда намеревался взорвать осужденный, в сообщении не указано.

Видеозапись задержания Магомедова опубликовал сегодня Telegram-канал "Экстремизму - нет". Как следует из видеозаписи, в квартиру ворвались несколько силовиков, подозреваемого уложили на пол лицом вниз. Далее в видео демонстрируются изъятые в ходе обыска предметы, и также воспроизводится аудиозапись, на которой голос говорит: "Мы покажем им, где раки зимуют".

Магомедов - уроженец Каспийска, в 2022 году ему исполнилось 40 лет, следует из списка экстремистов и террористов, который опубликован Росфинмониторингом.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Хасавюрте приговорил местного жителя Нуриддина Мададова к штрафу за публикацию в соцсети символики "Исламского государства"*.

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