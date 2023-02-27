27 февраля 2023, 05:00

Житель Хасавюрта оштрафован за символику "Исламского государства"*

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Суд в Хасавюрте приговорил местного жителя Нуриддина Мададова к штрафу за публикацию в соцсети символики "Исламского государства"*.

Дело Мададова рассматривал Хасавюртовский городской суд.

Суд установил, что дагестанец разместил в соцсети "Одноклассники" картинку с арабской символикой белого и черного цвета и белым неровным кругом, пишут 26 февраля "Кавказ.Реалии"**.

В объяснении Мададов заявил, что не знал о том, что данный символ имеет отношение к "Исламскому государству"*, в суде от дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации.

Суд назначил жителю Хасавюрта штраф в полторы тысячи рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале января суд в Чечне приговорил к штрафу местного жителя Хасейна Хайдаева, обвиненного в публикации в соцсети картинки с флагом террористической организации.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом

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Примечание:

"Житель Дагестана оштрафован за экстремистскую символику в "Одноклассниках", "Жительница Грозного обвинена в публикации символики ИГ*", "Пацифистское высказывание обернулось для ингушского имама вызовом в военкомат".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 февраля 2023, 04:01

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