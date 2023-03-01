Власти Азербайджана отчитались о ходе разминирования

01 марта 2023, 06:01

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Некоторые районы, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана, очищены от мин более чем на 20%, всего найдено и обезврежено более 82 тысяч мин.

Как писал "Кавказский узел", в конце января МИД Азербайджана отчитался о разминировании своих территорий. С конца осенней войны 2020 года, по данным ведомства, жертвами подрыва мин стали 282 человека, заминированными остаются тысячи квадратных метров территории.

Председатель правления Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов 28 февраля рассказал журналистам о ходе работ по разминированию. По его словам, с 10 ноября 2020 года очищены от мин территории площадью 68 300 га, найдено и обезврежено 82 522 мины, пишет oxu.az.

По данным властей Азербайджана, от мин полностью очищено 26,2% территории Агдамского района, 22,7% территории Физулинского района, 3,5% территории Ходжавендского района, 15,2% территории Ходжалинского района и 15,1% территории Тертерского района.

Спецпредставитель президента Азербайджана на территориях, которые по итогам войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана Башир Гаджиев отметил, что приоритетными с точки зрения разминирования являются территории Агдамского района - села Кенгерли, Сарыджалы, Хыдырлы, а также автодорога Хиндарх - Агдам, информирует haqqin.az.

Напомним, 13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля Евросоюз на разминирование территорий выделил Азербайджану 4,25 млн евро. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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