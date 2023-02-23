23 февраля 2023, 06:39

Двое военных из Махачкалы погибли на Украине

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На Украине погибли военнослужащие Магомеднур Курамагомедов и Фахрудин Лачынов, сообщили власти Махачкалы. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 364 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 февраля стало известно, что на Украине погибли военнослужащие Шамиль Кадиев, Рафаэль Гусейнов, Вадим Ханмагомедов, Ражаб Гамзалаев и Загир Амиев. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе военной спецоперации как минимум 362 военных из Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли военнослужащие Магомеднур Курамагомедов и Фахрудин Лачынов, сообщил 22 февраля в своем Telegram-канале мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 364 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 09.30 мск 23 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1429 жителей юга России, в том числе 834 жителей СКФО и 595 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Похоронены двое погибших на Украине жителей Дагестана", "Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине семерых жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 февраля 2023, 05:44

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