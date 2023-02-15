Ингушский блогер заявил о визите силовиков к его отцу

15 февраля 2023, 12:58

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Сотрудники ЦПЭ вызвали на допрос пожилого отца блогера и активиста Руслана Йоулоя, сообщил сегодня сам блогер, связав визит силовиков со своими оппозиционными выступлениями.

Силовики в селе Яндаре пришли к отцу ингушского блогера и активиста Руслана Йоулоя, сообщил сегодня сам активист. По его словам, о визите силовиков стало известно 14 февраля. Сотрудники Центра "Э" озвучили пожилому мужчине версию о том, что его сын состоит в недавно созданном "Комитете ингушской независимости", рассказал он.

Руслан Йоулой подчеркнул, что не поддерживает действия России на Украине, но к комитету отношения не имеет. По словам мужчины, в последние годы он живет в Одессе и ведет YouTube-канал на исламскую тематику, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

7 января в Стамбуле прошел съезд ингушских активистов, которые объявили о создании "Комитета ингушской независимости", в него вошли независимые общественные и политические деятели и активисты, пишет издание.

Видео о визите силовиков к отцу Руслан Йоулой опубликовал сегодня на своем YouTube-канале "Инсаф". Канал зарегистрирован 19 января 2020 года, на него подписаны 965 пользователей. На канале публикуются видео на исламские и политические темы, в том числе с критикой действий властей России. В декабре 2022 года на канале размещено видео с пикета, который Руслан Йоулой провел в апреле 2019 года в поддержку протестующих в Магасе.

Новое видео записано 14 февраля, пояснил в начале ролика Руслан Йоулой. "Я получил сведения о том, что сотрудники ингушского ЦПЭ […] прибежали в дом моего отца, взяли у него какие-то данные, сказали, чтобы он явился к ним – на допрос, как понимаю. Сказали ему, что я якобы состою в "Комитете ингушской независимости". Здесь я в очередной раз повторюсь: я не состою в "Комитете ингушской независимости", я не являюсь членом "Комитета ингушской независимости", при этом абсолютно разделяю устремления братьев, которые его создали", - говорит на видео Йоулой.

Блогер предположил, что визит силовиков к его отцу связан с публичными выступлениями Руслана Йоулоя в поддержку протестующих в Магасе и с его высказываниями против военной операции на Украине. "Хочу сказать, что мои родственники по своим воззрениям скорее ближе к вам, товарищи, чем ко мне, и особого контакта со мной не имеют. И тем более влияния на меня не имеют", - подчеркнул блогер.

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