Дагестанские Свидетели Иеговы* назвали приговор своей победой

07 февраля 2023, 12:02

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Приговоренные к условному заключению Свидетели Иеговы* в Дагестане решили отозвать апелляционные жалобы на приговор, предпочтя не ходить больше по судебным инстанциям. В нынешних условиях условное заключение можно считать победой, заявила жена одного из осужденных Суат Абдуллаева.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Кировский райсуд Махачкалы приговорил Арсена Абдуллаева, Марата Абдулгалимова и Антона Дергалева к 6,5 года лишения свободы условно, а Марию Карпову - к шести годам условного заключения. Всех четверых суд признал виновными в организации деятельности экстремистской организации. Кроме того, Абдуллаев, Абдулгалимов и Дергалев осуждены за финансирование запрещенной организации, а Карпова - за вовлечение в деятельность запрещенной организации. Четверо осужденных отозвали апелляционные жалобы на приговор, и он вступил в силу, сообщили 2 февраля в Верховном суде Дагестана.

Апелляционные жалобы в Верховный суд Дагестана подали все четверо осужденных - Абдуллаев, Абдулгалимов, Дергалев и Карпова. Они не были согласны с приговором и не признали свою вину в суде, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Арсена Абдуллаева - Суат Абдуллаева. Она отметила, что прокуратура не подавала апелляционную жалобу на решение суда.

По словам Абдуллаевой, дело рассматривалось в Кировском районном суде Махачкалы 22 месяца. "Ни материалы дела, в том числе и комплексная экспертиза, ни свидетели так и не показали в чем "общественная опасность" действия подсудимых или как они "подрывали основы безопасности государства" и "основы конституционного строя", как утверждало обвинение. Судья, вынося приговор, обратил внимание на личности подсудимых, их положительные характеристики. Он, по сути, посчитал, что нет необходимости заключать мирных, законопослушных верующих людей в исправительную колонию, ограничившись условным сроком. В нынешних условиях мы считаем это победой", - сказала она.

Суат Абдуллаева пояснила, что, учитывая сложившуюся правовую ситуацию в отношении Свидетелей Иеговы* в России, а также изменившиеся личные обстоятельства у всех осужденных, каждый принял свое личное решение об отзыве

апелляционной жалобы.

"За все время уголовного преследования накопилась физическая и эмоциональная усталость. У осужденных не было возможности нормально заботиться о своих семьях, обнаружились некоторые проблемы со здоровьем. Мы хотим тратить силы на то, чтобы уделять внимание своим родным и близким, вместо того, чтобы ходить по судебным инстанциям. Степень моральных, физических, эмоциональных страданий невозможно оценить и как-то монетизировать", - пояснила Абдуллаева.

Она подтвердила, что осужденные подавали жалобы на периоды ареста, назначаемые судом на этапе следствия.

"Пятый Кассационный суд Пятигорска признал, что на стадии следствия осужденные находились под стражей в СИЗО №1 Махачкалы в течении 8 месяцев незаконно. Основываясь на этом решении были поданы иски о возмещении имущественного и морального вреда. Положительные решения приняты в части возмещения имущественного вреда в отношении Абдуллаева, Карповой и Дергалева. В части возмещения морального вреда вынесены положительные решения в отношении Абдулгалимова и Карповой", - рассказала Абдуллаева.

Она отметила, что "самая главная победа заключается в том, что никто из осужденных не питает негативных мыслей по отношению к представителям власти, органов следствия, прокуратуры и судов".

"Годы несправедливого преследования не ожесточили сердца и не сделали нас мстительными. Своим примером мы доказываем, что, несмотря на серьезную несправедливость и вымышленные обвинения в экстремизме, можно оставаться добрыми верующими людьми. Мы по-прежнему хотим отражать миролюбивые качества по отношению к государству и надеемся, что рано или поздно здравый смысл возобладает над предвзятостью", - заключила Суат Абдуллаева.

Мать другого осужденного Марина Дергалева ранее рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что уголовное преследование сына сказалось на ее здоровье. После ареста она осталась без помощи сына. Кроме того, из-за такой меры пресечения он не мог работать.

Адвокат Максим Первунин, защищавший обвиняемых во время предварительного следствия, ранее рассказал об апелляционных исках четверых обвиняемых на незаконное содержание под стражей. Он сообщал, что суд частично удовлетворил иск Арсена Абдуллаева о возмещении имущественного вреда за незаконное содержание под стражей и постановил выплатить верующему 50 тысяч рублей в качестве компенсации.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.