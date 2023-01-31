Джумаев помещен в штрафной изолятор

31 января 2023, 13:07

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Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, приговоренный к пяти годам заключения за насилие в отношении силовиков, переведен в штрафной изолятор. Эту меру специально применили сотрудники колонии, чтобы сорвать свидание с матерью, уверены его родственники.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 августа 2021 года Микаил Мархиев, больше известный под своим прошлым именем Сайд-Мухаммад Джумаев, был приговорен к пяти годам заключения за применение насилия в отношении представителя власти. 21 февраля 2022 года Мосгорсуд оставил приговор без изменений. 24 февраля стало известно, что Джумаева перевели из следственного изолятора Уфы в Белорецк, а в мае тетя осужденного сообщила, что племянника этапировали в колонию №2 города Покрова Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный*. 15 сентября 2022 стало известно, что кассационный суд утвердил приговор Джумаеву.

На видео, опубликованном в конце января 2021 года в соцсетях, Джумаев отбивается от дубинок силовиков. Сама драка заняла всего 20 секунд, она началась с того, что Джумаев бросился на группу силовиков, которые шли разгонять протестующих. Под ударами силовиков он сначала отступал к митингующим, защищаясь руками и один раз замахнувшись ногой. Затем его сбили на асфальт, и Джумаев скрылся в толпе. По версии обвинения, Джумаев на митинге за Навального* нанес множество ударов двум омоновцам и полицейскому. Следком вменил ему применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Руководство колонии, в которой содержится Сайд-Мухаммад Джумаев, поместило его в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщило сегодня "ОВД-Инфо".

О том, что Джумаев был помещен в ШИЗО, также сообщила его тетя. "Сегодня уже восьмые сутки, как Сайд-Мухаммада туда упрятали. И сделали это специально перед длительным свиданием, на которое собирается его мама. Сначала информация была о шести сутках, теперь говорят о восьми", – написала она сегодня на своей странице в Instagram*.

Свидание назначено на 3 февраля, уточнила тетя Джумаева. "И мы теперь сидим и гадаем, а состоится ли оно? Ведь так однажды они уже постарались и свидание не состоялось. Что на досрочное освобождение рассчитывать не придется, уже понятно", – считает она.

У матери Джумаева ухудшилась состояние здоровья, добавила родственница. "Конечно, матери тяжело. На нервной почве она себя чувствует не очень хорошо", – написала она.

На 13.00 мск эта запись на ее странице в Instagram*, на которую подписаны около 11,6 тысячи пользователей, набрала 405 отметок "нравится" и 50 комментариев.

Напомним, 2 февраля 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с резкой критикой на Джумаева, заявив, что тот навредил народу Чечни и поступил не по-мужски, скрываясь от силовиков после акции. Чеченские власти стараются опорочить Джумаева, потому что он не пошел на сделку с ними, указал адвокат Заурбек Садаханов. Смелость Джумаева оценили и кавказцы, и русские, а власти Чечни не терпят конкурентов, указали президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и блогер Тумсо Абдурахманов. Попытки дискредитировать Джумаева не добавят Кадырову популярности, уверена правозащитница Светлана Ганнушкина**.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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* Алексей Навальный — организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального* признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.