30 января 2023, 04:30

Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего

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В одной из воинских частей в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием получил тяжелое ранение военнослужащий, сообщило Минобороны Армении.

Министерство обороны Армении сообщило что военный в одной из воинских частей был ранен в ночь с 29 на 30 января.

По словам пресс-секретаря ведомства Арама Торосяна, ранение военнослужащий получил из-за нарушения правил обращения с оружием, пишет news.am.

"Состояние военнослужащего оценивается как крайне тяжелое", - приводит слова Торосяна РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 декабря армянский военный получил ранение и был доставлен в госпиталь. При этом министерство обороны не уточнило, при каких обстоятельствах он был ранен.

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Примечание:

"Армянский солдат ранен в результате обстрела", "Солдат из Армении ранен на границе с Азербайджаном", "Армения заявила о ранении солдата-срочника после обстрела".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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