Минтранс предупредил о закрытии Крымского моста на полсуток

29 января 2023, 18:27

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Крымский мост будет закрыт 31 января на полсуток из-за ремонтных работ, сообщил сегодня Минтранс. Строители планируют установку последнего пролета автодорожной части моста, пояснили в Росавтодоре.

Как писал "Кавказский узел", движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено, в частности, 17 и 10 января, когда проводились ремонтно-восстановительные работы.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. Взрыв частично обрушил два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

Автодорожная часть Крымского моста будет полностью закрыта с 00 мск до 12 мск 31 января "для проведения ремонтно-восстановительных работ", сообщил сегодня Минтранс России. "С 30 января в 23:00 [мск] на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

По данным Росавтодора, 31 января строители начнут надвижку последнего из четырех новых пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста, которые устанавливаются вместо ранее демонтированных.

Первые два поврежденных пролета левой части моста демонтировали и вывезли 19 и 21 декабря, третий и четвертый - 17 и 20 января. Три новых пролета были надвинуты в январе, и планируется, что все новые пролеты будут установлены в проектное положение в феврале, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

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