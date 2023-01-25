Ликвидация МХГ стала продолжением зачистки в правозащитном движении

25 января 2023, 23:21

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Минюст добился ликвидации Московской Хельсинкской группы на основании абсурдных доводов и придирок, защита будет обжаловать решение суда, заявили адвокаты Генри Резник и Михаил Бирюков. В России усилилось давление на правозащитные организации, их пытаются маргинализировать в глазах общества, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря 2022 года стало известно, что Минюст подал в Мосгорсуд иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ). Поводом было названо участие региональной организации в мероприятиях в других регионах. Минюст решил ликвидировать организацию и запретить ее деятельность из-за наблюдений за судебными процессами и обращениям к органам власти за пределами московского региона, сообщила МХГ. На сегодняшнем заседании суд вынес решение о ликвидации организации.

Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году для содействия СССР в реализации обязательств по соблюдению и защите прав человека в СССР, зафиксированных в Хельсинкских соглашениях. В 1982 году МХГ уже пережила ликвидацию и в 1989 году возобновила работу, напомнил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Адвокаты назвали придирками заявление о грубых нарушениях в работе МХГ

Рассмотрение административного иска Минюста Москвы о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ) прошло в ускоренном темпе, сообщил побывавший в суде корреспондент "Кавказского узла".

Суд отказался принять встречный иск о неправомерности внеплановой проверки их деятельности Минюстом, по итогам которой и был заявлен иск о ликвидации. Также суд отказал в вызове и опросе свидетелей стороны ответчика, которые могли бы дать показания по существу предъявляемых претензий Минюста.

В зал заседаний фактически не допущены журналисты и слушатели. Попасть в зал нельзя было даже после перерыва. Основная часть публики и журналистов наблюдали за процессом в зале, где велась видеотрансляция суда. Среди слушателей были известные правозащитники. члены димпмиссии ряда стран.

МХГ в суде представляли адвокаты Генри Резник, Илья Сидоров, Марина Агальцова, Дмитрий Макаров, Михаил Бирюков.

Представитель Главного управления Минюста по Москве Иван Татарников заявил, что в ходе проверки были обнаружены "грубые нарушения" в работе МХГ. Таковыми органы юстиции считают 11 мероприятий за пределами Москвы, в том числе участие членов МХГ в качестве слушателей и защитников на суда в других регионах, в частности, участие Карины Москаленко как адвоката Ахмеда Барахоева в "ингушском деле" и присутствие на заседании Светланы Астраханцевой.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, прокомментировали решение суда журналисты и политологи.

Кроме того, жалобы и заявления в органы власти других субъектов России также, по мнению истца, является выходом за региональную компетенцию. Минюст также увидел в уставе МХГ от 2018 года "несоответствия законодательству". Органы управления МХГ якобы нарушили положенный срок проведения заседаний — дважды в год. Минюст счел, что эти нарушения неустранимы, поэтому организацию надо ликвидировать.

Адвокаты выразили свою позицию в прениях и в возражениях. "Мы существуем 40 лет. С 2010 года Минюст несколько раз смотрел наши отчеты, проводил проверку. Он видел широкую деятельность, которая в том числе была у МХГ с мероприятиями в регионах. И на это никак не реагировал. Но вот настал 2022 год и Минюст спешит нас ликвидировать", — сказала Марина Агальцова.

Адвокат отметила, что целый ряд российских НКО (большей частью спортивных) официально проводили мероприятия за пределами регионов регистрации. "Псковская организация молодежных инициатив не просто в Пскове , еще и в Оксфорд ездила" — констатирует Агальцова.

Адвокат Михаил Бирюков заявил о несоразмерности наказания в виде ликвидации за те нарушения, что вменяет МХГ Минюст. Он назвал это придирками."Почему Минюст выбрал такую форму как ликвидация?Наверное, потому, что по закону нельзя продолжать деятельность ликвидированной организации, даже отдельные люди не могут это делать. Решение о ликвидации МХГ отбросит нас в худшие времена 1970-1980-х годов", — пояснил Бирюков.

Адвокат Генри Резник посочувствовал коллегам, которым приходится оспаривать абсурд. "По моему опыту, это самое неприятное, самое тяжелое. Я абсолютно исключаю, что работникам Минюста неизвестно, что у нас нет регионального уголовного законодательства. Сама постановка вопроса, что в России можно запретить интересоваться делом в другом регионе - абсурд", - сказал он. Усилия Минюста по ликвидации МХГ он оценил как "правовой стриптиз".

Несмотря на доводы представителей МХГ судья вынес решение о ликвидации.

Генри Резник заявил журналистам о намерении обжаловать решение Мосгорсуда. "Будем сражаться дальше. Пройдем все инстанции. Это необходимо. Сейчас наши правовые усилия обречены на неудачу. Но времена-то меняются - уходят люди, меняется режим. А так как надзор у нас не ограничен фактически никакими сроками, то через определенное время неправедно разрешенные дела пересматриваются", - сказал он.

Адвокат считает, что процесс политически мотивирован. "Ликвидировать Хельсинкскую группу решили на каком-то высоком этаже российской власти.И в такого рода делах решение принимается быстро. Мои молодые коллеги показали с очевидностью несостоятельность притязаний органов юстиции на ликвидацию МХГ", - указал Резник.

Резник выразил надежду на возобновление деятельности МХГ в скором будущем. "Хельсинкская группа была создана в 1976. Ликвидирована советской властью в 1982 году. Воссоздана в 1989 году. Сейчас она вновь ликвидирована. То есть ей понадобилось всего семь лет, чтобы восстановиться ещё при СССР. Но я хочу верить в то, что для восстановления Хельсинкской группы в настоящее время понадобится гораздо меньше времени", - сказал Резник.

Правозащитники сочли ликвидацию МХГ продолжением давления на правозащитное движение

Ликвидация МХГ — это продолжение тенденции по зачистке правозащитного движения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления ликвидированного судом международного общества "Мемориал"* Ян Рачинский.

"Достаточно посмотреть на этот смехотворный предлог — нарушение региона деятельности. К слову, любая благотворительная организация нарушает регион деятельности, потому что помогает нуждающимся подчас вне региона своей регистрации. Регионом деятельности, как правильно отметили адвокаты, является тот, где создаётся юридическое представительство. ", - сказал он.

По его мнению, это не основание, а лишь предлог для ликвидации МХГ."Но оптимизм придаёт именно то, что они бояться назвать истинные причины, из-за которых ликвидируют МХГ", - полагает Рачинский.

Закрытие судом МХГ связано с критикой властей России, указал он. "Истинная причина в том, что государство не желает слушать критических голосов", - рассказал Рачинский.

С ним согласился член МХГ, журналист, режиссер Алексей Симонов. "В России в последнее время ни разу не названа истинная причина возбуждения дел против правозащитников", - отметил он.

Минюст закрыл множество представительств НКО в России, в частности, Фонда Карнеги за международный мир, правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, ликвидированы российские юридические лица "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"*, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" эксперт общественной организации "Российский Мемориал" Александра Поливанова. Она считает, что судебный процесс о ликвидации Московской Хельсинкской Группы является продолжением этой тенденции. "Не сомневаюсь, что это одна тенденция, и, думаю, началась она так уж последовательно примерно после возвращения <на пост президента России> Путина в 2012 году, когда был принят закон об иностранных агентах, который не мгновенно, но верно разрушал институты самоорганизации, гражданского общества, работал на снижение доверия к ним", - сказала Поливанова.

Российские НКО преследовали "разными способами", отметила Поливанова. "После "веерного" внесения в реестр иностранных агентов на все гражданские объединения налагали разорительные штрафы, Минюст и другие органы власти накладывали бессмысленные бюрократические обязательства и ограничения, по федеральным каналам распространялись ненавистнические материалы про НКО. Все это давало ход и неофициальным штурмовикам, которые нападали на мероприятия "Мемориала"*, Сахаровского центра** и прочих организаций. Ликвидацию "Мемориалов"* после начала <военной операции на Украине> я вижу, как попытку максимально разрушить, атомизировать гражданское общество, лишить его точек сборки, минимально консолидирующих институций низовой самоорганизации, чтобы предупредить какое бы то ни было противостояние <военной операции на Украине>. Шаги последнего времени — гигантские штрафы Сахаровскому центру**, признание нежелательным фонд им. Сахарова**, сегодняшняя ликвидация МХГ — это попытка разгрома тех гражданских институций, которые еще продолжали существовать в юридическом поле", - сказала Поливанова.

По ее мнению, это "знак", что гражданскому обществу важно "ни на секунду не оставлять усилия в борьбе за права человека и международное право". "Именно в гражданском обществе кроется та сила, которая способна противостоять насилию, войне, авторитаризму и государственному произволу", - сказала Поливанова.

МХГ рассказала о правозащитной деятельности

Исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что тема проблем Кавказа поднималась в МХГ "достаточно давно", в 2004-2008 годах. "Целевых проектов не было давно, но МХГ была главой общероссийской кампании гражданского контроля за работой полиции. Кавказские региона были участниками ее", - рассказала Астраханцева.

МХГ активно участвовала в "ингушском деле", а также в деле сочинского правозащитника Семена Симонова, отметила правозащитница, "Он (Семен Симонов) наш друг. Ингушский процесс – крупнейшее кавказское дело, связанное с массовыми выступлениями. Оно сразу попало в поле зрения правозащитных организаций – в силу того, что лидеры протеста, а по сути, лидеры ингушского народа, попали под арест. Естественно, мы разбирались, как все происходило, решили, что люди выступали в своем праве. Что они имеют выражение своего мнения", - сказала Астраханцева.

Семен Симонов был обвинен в злостном неисполнении решения суда о штрафе в размере 300 тысяч рублей, который был наложен на возглавляемую им краснодарскую общественную организацию "Южный правозащитный центр" (ЮПЦ) в 2017 году. В июле 2021 года мировой суд в Сочи счел главу Южного правозащитного центра Семена Симонова виновным в неисполнении решения суда и назначил 250 часов обязательных работ. Кампания по преследованию Семена Симонова связана с его общественной и правозащитной деятельностью, указал тогда координатор общественных кампаний Московской Хельсинкской группы Николай Кретов.

Юлии Шестун правозащитники из МХГ очень помогли в деле её мужа — бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". "В обвинение МХГ ставилось именно присутствие на громких резонансных процессах. Среди которых было и дело моего мужа. Это абсолютно нелепая претензия. Какой ущерб. Какие негативные последствия могли быть от этого? Никаких. Наоборот, и я, и другие люди выражаем только благодарность. Все претензии яйца выеденного не стоят. Хотя после ликвидации "Мемориала"* уже нечему удивляться", - посетовала она.

Представитель МХГ указала на стремление маргинализировать правозащитное движение

Светлана Астраханцева сообщила, что организация давно не работает по проектам. "Те проекты, которые финансировались иностранными гражданами отменны ещё в 2012 году. А проекты, которые раньше финансировались из грантов президента России перестали осуществляться после ухода Людмилы Алексеевой. Потому что закончилось их выделение МХГ. Мы четыре года в "свободном плавании". Мы просто защищаем конституционные права граждан. Пытаемся обращать внимание властей на ценность прав человека. Говорим о том, что у власти есть Конституция, которую надо соблюдать, а у людей есть права, которые записаны в этой Конституции. Это положение не поменялось", - рассказала она.

По её словам, последней попыткой в конце 2021 года был призыв МХГ к депутатам Госдумы обратить внимание на правозащитную повестку"Но вскоре серьезно поменялись внутренние и внешние обстоятельства в РФ и фактически депутаты сейчас на милитаристской повестке.Но мы будем продолжать настаивать на гуманистических ценностях, продвигать свою правозащитную повестку дня для всех граждан России. Мир, прогресс, права человека — этот девиз остался в силе", - подчеркнула Астраханцева.

Решение о ликвидации МХГ она считает следствием того, как власти России несколько лет подряд маргинализируют правозащитное движение. "Правозащитный сектор гражданского общества пытаются вытеснить из публичной повестки. Все правозащитники, которые остаются ещё в России, под угрозой репрессий", - резюмировала Астраханцева.

Московский адвокат Евгений Черноусов усомнился в наличии оснований для ликвидации МХГ. "Вопрос сомнительный. Нет четкой ссылки на законодательство. Но если есть, то почему вопрос был поставлен только сейчас?" - спросил он.

МХГ - одна из самых уважаемых общественных организаций России, подчеркнул Черноусов. "Я лично знал Людмилу Михайловну Алексееву. Мы с ней неоднократно взаимодействовали, оказывали помощь. Сам президент Путин приезжал с поздравлениями к ней в квартиру на Старый Арбат, и посещал поминки. Тогда почему-то вопрос о ликвидации организации не ставился", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября 2022 года кассационный суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, принятое Мосгорсудом 29 декабря 2021 года по иску прокуратуры Москвы и 5 апреля 2022 года поддержанное апелляционным судом. "Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.

Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

**Американский фонд имени Андрея Сахарова, который в России представляет Сахаровский центр, внесен в Минюстом в список иноагентов

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.