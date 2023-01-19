Полицейские осуждены в Махачкале за фальсификацию дела о наркотиках

19 января 2023, 13:16

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Ленинский районный суд Махачкалы приговорил полицейских Гусенгаджи Гусенгаджиева и Мурада Буттаева к трем годам лишения свободы условно, признав их виновными в фальсификации уголовного дела о наркотиках, которое они завели на местную жительницу.

По версии следствия, заместитель командира взвода патрульно-постовой службы Гусенгаджи Гусенгаджиев и полицейский того же взвода Мурад Буттаев заподозрили жительницу Махачкалы в хранении наркотиков и заставили ее раздеться. После того, как наркотики у женщины найдены не были, они в отношении нее сфальсифицировали материал о мелком хулиганстве, в котором указали, будто бы она нецензурно выражалась на улице.

Следствие считает, что силовики, угрожая жительнице Махачкалы избиением, потребовали от нее сознаться в хранении наркотиков и возбудили в ее отношении уголовное дело. В ходе следствия оба силовика признали свою вину, сообщили 18 января "Кавказ. Реалии".

Ленинский районный суд Махачкалы приговорил каждого из подсудимых к трем годам лишения свободы условно с запретом работать в МВД в течение года. Кроме того, Гусенгаджиев оштрафован на 15 тысяч рублей, а Буттаев на пять тысяч, передало издание.

В картотеке на сайте суде указано, что Гусенгаджиев признан виновным по части 1 статьи 292 УК РФ ("Служебный подлог"), части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков") и части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение полномочий").

Буттаев признан виновным по части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков"), части 1 статьи 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности"), а также части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение полномочий").

Комментариев от осужденных или их представителей не поступало

Часть 1 статьи 292 УК РФ ("Служебный подлог") предусматривает до двух лет лишения свободы. Часть 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков") предусматривает до трех лет лишения свободы. Часть 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение полномочий") предусматривает до четырех лет лишения свободы. Части 1 статьи 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности") предусматривает до четырех месяцев ареста.

"Кавказский узел" также писал, что 18 марта 2022 года обвинения были предъявлены четырем сотрудникам полиции, которые под угрозой избиения требовали от жительницы Махачкалы признаться в хранении наркотика.

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