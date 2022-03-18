Четверо полицейских обвинены в принуждении махачкалинки к самооговору

18 марта 2022, 13:45

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Предъявлены обвинения четырем сотрудникам полиции, которые под угрозой избиения требовали от жительницы Махачкалы признаться в хранении наркотика, сообщил сегодня Следственный комитет.

По версии следствия, в ноябре 2021 года в Махачкале четыре сотрудника патрульно-постовой службы городского УМВД, угрожая физическим насилием и уголовной ответственностью, потребовали от 27-летней местной жительницы признаться в незаконном хранении наркотика, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

"Получив отказ, один из обвиняемых вложил пакет с наркотическим средством в карман брюк женщины и задокументировал данные действия в книге регистрации сообщений о преступлениях. Кроме этого, обвиняемые составили в отношении потерпевшей заведомо подложный административный протокол о мелком хулиганстве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Всем четверым предъявлено обвинение. В зависимости от роли, они обвиняются в незаконном обороте наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ), служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ), фальсификации доказательств (часть 1 статьи 303 УК РФ) и превышении полномочий, совершенном с угрозой насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ).

"Ранее по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в публикации.

Из перечисленных ведомством статей УК РФ наибольшее наказание предусмотрено частью 3 статьи 286 - от 3 до 10 лет лишения свободы. МВД Дагестана по состоянию на 13.40 мск не прокомментировало на своем сайте версию следствия.

По данным УФСБ по Дагестану, речь идёт о сотрудниках ППС Магомедове, Гусейнгаджиеве, Буттаеве и Курбанове. В ведомстве считают, что полицейские угрожали махачкалинке привлечь её к уголовной ответственности за хранение наркотического средства "мефедрон", а в случае отказа она должна была признать хранение другого наркотика – каннабиса, пишет сегодня "Черновик".

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