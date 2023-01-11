Житель Карачаево-Черкесии обвинен по делу о гибели двух туристок

11 января 2023, 22:28

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Житель Адыге-Хабльского района предстанет перед судом по делу о смерти двух туристок при аварии микроавтобуса на горной дороге в Карачаево-Черкесии. Обвиняемый не имел лицензии на перевозку пассажиров, установило следствие.

Суд в Карачаево-Черкесии рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к гибели двух туристок, сообщило сегодня управление СКР по Карачаево-Черкесии.

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемый, 21-летний житель села Садовое Адыге-Хабльского района, перевозил по Зеленчукскому району группу из восьми туристов в микроавтобусе. Во время подъема по горному склону он не справился с управлением и микроавтобус опрокинулся. В результате падения пассажиры получили травмы различной степени тяжести, а две туристки скончались. Обвиняемый не имел лицензии на перевозку пассажиров, а также водительских прав соответствующей категории, указано в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к трем годам условного срока жителя Сарова, организовавшего в мае 2021 года сплав по реке Большой Зеленчук, который завершился гибелью туристки.

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