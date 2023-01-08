Житель Чечни оштрафован за публикацию символики ИГ*

08 января 2023, 18:14

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Суд в Чечне приговорил к штрафу местного жителя Хасейна Хайдаева, обвиненного в публикации в соцсети картинки с флагом террористической организации. Хайдаев признал вину, следует из постановления суда.

Веденский райсуд Чечни признал местного жителя Хасейна Хайдаева виновным в распространении экстремистских материалов в связи с публикацией во "ВКонтакте" картинки с изображением флага террористической организации "Исламское государство"*, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"**.

По данным материалов административного дела, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД Чечни обнаружил на странице 32-летнего жителя Чечни символику ИГ*. Суд оштрафовал Хайдаева на тысячу рублей, пишет издание.

Хасейн Хайдаев признан виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами), указано в карточке дела на сайте суда, датированной 26 декабря 2022 года.

Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф в размере от тысячи до 2000 рублей либо до 15 суток административного ареста.

В судебном заседании Хасейн Хайдаев полностью признал вину и "в содеянном раскаялся". По его словам, он не знал о том, что "черное знамя с золотой арабской вязью и золотым кругом в центре с черной арабской вязью" является символикой организации, тем более запрещенной, говорится в постановлении, опубликованном в карточке дела.

Судья при рассмотрении дела счел смягчающим обстоятельством раскаяние подсудимого, а обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не обнаружил.

Также судья не нашел оснований для назначения иного наказания. "Вместе с тем размер штрафа, с учетом имущественного положения Хайдаева Х.Х. и отсутствием у него постоянного заработка, суд считает возможным назначить в минимальном размере", - говорится в тексте документа.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.