Приостановлена работа Керченской паромной переправы

07 января 2023, 00:15

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Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с усилением ветра, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 30 декабря 2022 года протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае превысила пять километров. Минтранс России сообщил об увеличении числа постов досмотра, благодаря чему пропускная способность моста увеличилась на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Крыма. Вечером 31 декабря 2022 года оперштаб отчитался о ликвидации пробки перед Крымским мостом.

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Крым, временно остановлена из-за непогоды, сообщило вечером 6 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. "Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям, ветер 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

О приостановке работы сообщило 6 января и управление МЧС по Крыму. "По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - указано в сообщении на сайте ведомства.

С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 6 января через пролив в обе стороны перевезено 58 981 пассажир, 43 087 единиц автотранспорта и 4 934 железнодорожных вагона. Паромами выполнено 1425 рейсов, сообщил 6 января Минтранс России в своем Telegram-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 7 января в Тамани переменная облачность без осадков при температуре -1 градус, ветер 3 метра в секунду. В ночь на 8 января ожидается слабый дождь, температура воздуха повысится до 0 градусов, а скорость ветра возрастет – до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

8 октября 2022 года движение по Крымскому мосту было полностью закрыто в связи с взрывом, после которого два автомобильных пролета моста частично обрушились. 5 декабря движение по автомобильной части моста, восстановленной после взрыва, было возобновлено.

На следующий день после взрыва на мосту возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. С 27 октября 2022 года на паромах решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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