Оперштаб отчитался о ликвидации пробки перед Крымским мостом

31 декабря 2022, 22:34

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Очередь из машин перед Крымским мостом полностью ликвидирована, сообщил сегодня оперштаб Кубани.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 30 декабря протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае превысила пять километров, днем 31 декабря власти отчитались о сокращении очереди из машин до трех километров. Минтранс России сообщил об увеличении числа постов досмотра, благодаря чему пропускная способность моста увеличилась на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Крыма.

Очередь из автомобилей на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, которая ранее составляла три километра, в настоящее время отсутствует, сообщил сегодня вечером оперштаб Кубани. "Очереди на досмотр и пробки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в настоящее время нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба от 20.11 мск.

К сообщению приложен скриншот карты, из которого следует, что затруднения движения есть лишь на одном небольшом участке при въезде на мост, движение по остальной части моста свободно.

На 22.15 мск движение стопорится лишь на участке перед контрольно-пропускным пунктом на Таманском полуострове, проезд машин затруднен, начиная примерно с 800 метров до КПП, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Напомним, 8 октября движение по Крымскому мосту было полностью закрыто в связи с взрывом, после которого два автомобильных пролета моста частично обрушились. 5 декабря движение по автомобильной части моста, восстановленной после взрыва, было возобновлено.

На следующий день после взрыва на мосту возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. С 27 октября на паромах решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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