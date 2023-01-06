Четвертый президент Грузии выступил за отсрочку наказания Саакашвили

06 января 2023, 02:26

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Отсрочка исполнения наказания - законная и распространенная практика, властям Грузии следует применить ее для Михаила Саакашвили, заявил четвертый президент страны Георгий Маргвелашвили.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Саакашвили провели 4 января серию акций в поддержку бывшего президента в Грузии, странах Европы и США. В грузинском селе Чорвиле протест вылился в столкновения с местными жителями. Организаторы акций обвинили правящую партию в провокации. Сам Саакашвили передал участникам акций слова благодарности.

Сторонники третьего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием перевести его на лечение в зарубежную клинику. Так, 2 января они провели такую акцию около резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Михаил Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он регулярно теряет сознание и врачи не установили причину этих обмороков, заявила депутат от «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе. По словам парламентария, 5 января она навестила третьего президента Грузии в клинике "Вивамед". "За несколько минут до моего приезда Саакашвили потерял сознание", - приводит ее слова Netgazeti (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Директор клиники Нино Надирадзе заявила, что врачи не могут рекомендовать Саакашвили личное участие в судебном процессе, учитывая его состояние, передает InterPressNews.

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который был политическим оппонентом Саакашвили, высказался за отсрочку исполнения его приговора. В беседе с российским юристом Марком Фейгиным Маргвелашвили отметил, что возможность отсрочки отбывания наказания при исключительных обстоятельствах предусмотрена законом и неоднократно применялась на практике.

Маргвелашвили считает, что обсуждение "совершенных или несовершенных Саакашвили преступлений" сейчас неоправданно. "У меня есть правило, я никогда не критикую действующих президентов, однако я скажу, что (на месте действующего президента) я отложил бы его исполнение его приговора", - приводит его слова "Рустави 2".

Георгий Маргвелашвили отметил, что подписал письмо за отсрочку приговора Саакашвили, которое также поддержали многие из бывших членов правительства и высокопоставленных чиновников Грузии.

"Мы не обсуждаем вопрос вины президента Саакашвили. Мы говорим: смертная казнь запрещена Конституцией Грузии, как и пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение", - цитировало открытое письмо информагентство "Новости-Грузия" 23 декабря.

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