Руслан Хасбулатов. Кадр видео на YouTube-канале "Городской методический центр" youtu.be/OS2sbr2FXhw

03 января 2023, 23:39

Руслан Хасбулатов скончался в Подмосковье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, ему было 80 лет. Похороны политика пройдут в Чечне.

Руслан Хасбулатов - российский государственный деятель, ученый-экономист, председатель Верховного совета России (1991-1993), организатор переговоров с Джохаром Дудаевым (1991) и в период Первой чеченской войны (1994) в рамках "Миротворческой миссии профессора Хасбулатова", говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о политике. 

Третьего января умер Руслан Хасбулатов, сообщил сегодня на своей странице в Facebook* председатель Совета ликвидированного судом Правозащитного центра "Мемориал"** Александр Черкасов. "Ночью тело привезут в родовое село Толстой-Юрт. Похороны утром", - добавил он.

Родственники Хасбулатова сообщили, что прощания в Москве не будет, проинформировало сегодня РИА "Новости".

Бывший политик скончался на своей подмосковной даче в возрасте 80 лет. Один из родственников Хасбулатова сообщил, что похороны намечены на 5 января. "Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова", - привело его слова ТАСС.

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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