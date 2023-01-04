Хасбулатов Руслан Имранович

04 января 2023, 11:44

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Российский государственный деятель, ученый-экономист, председатель Верховного совета России (1991-1993), организатор проведения переговоров с Джохаром Дудаевым (1991) и в период Первой чеченской войны (1994) в рамках "Миротворческой миссии профессора Хасбулатова". Умер 3 января 2023 года.

Биография

Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 г. в г. Грозный ЧИАССР. Выходец из тейпа Харачой . Умер 3 января 2023 года в Подмосковье

В 1960 - 1962 годах учился на юридическом факультете Казахского государственного университета. В 1965 г. окончил юридический факультет Московского Государственного университета имени М.В.Ломоносова.

В 1966 году вступил в члены КПСС (до августа 1991 г.).

В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию на экономическом факультете МГУ (кафедра экономики зарубежных стран) .

В 1970 - 1972 годах Руслан Хасбулатов - освобожденный секретарь комитета комсомола МГУ, инструктор, а затем ответственный организатор отдела пропаганды и агитации ЦК комсомола.

Будучи инструктором, посетил Свердловск для оказания помощи в экономическом просвещении молодежи. Во время поездки Хасбулатов познакомился с Борисом Ельциным, тогда завотделом Свердловского обкома КПСС.

Профессиональная карьера

Научные исследования

Как ученый-экономист Руслан Хасбулатов занимался исследованиями анализа новых явлений в капиталистической экономике, сопоставлению двух мировых систем, результаты которых публиковал в книгах, брошюрах, статьях и учебных пособиях. Принимал участие в союзных и международных симпозиумах по экономическим проблемам стран СЭВ и капиталистических стран. В 1974 г. выступил на Всемирном социологическом конгрессе в Торонто (Канада) с докладом "Социальные факторы разоружения".

С 1978 года Хасбулатов преподавал в Московском институте народного хозяйства имени Г.В.Плеханова (в 1991 году институт переименован в Российскую экономическую академию имени Плеханова). Работал в Академии наук СССР (с 1991 г. - член-корреспондент РАН).

В 1980 году защитил докторскую диссертацию. Научные степени были присуждены за исследования в области экономики развитых капиталистических стран (Канады, Австралии, США), особенностей государственного макроэкономического регулирования финансово-экономических и воспроизводственных процессов в капиталистической системе.

Публицистические работы

С приходом к власти Михаила Горбачева (1985 г.), Хасбулатов публикует в центральных газетах ("Правда", "Известия", "Труд", и др.) публицистические статьи, посвященные анализу социально-экономической и политической обстановки в стране.

В Верховном совете

Во время избирательной кампании по выборам депутатов в Верховный Совет РСФСР профессора и студенты грозненского Республиканского университета имени Льва Толстого выдвинули Руслана Хасбулатова своим кандидатом в депутаты. В начале 1990 г. его избирают народным депутатом России от Грозненского национально-территориального избирательного округа № 37, ЧИАССР.

На I Съезде народных депутатов России, Председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин предложил на пост своего первого заместителя Хасбулатова. 5 июня 1990 г. избран первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР. В феврале 1991 г. выступил с критикой антиельцинского политического "заявления шести". В июне 1991 г., после избрания Ельцина Президентом Российской Федерации, Хасбулатов становится Председателем Верховного Совета.

Августовский путч 1991 года

19 августа 1991 г., когда президент СССР Михаил Горбачев был отстранен ГКЧП от власти, Руслан Хасбулатов собственноручно написал обращение к гражданам России. Это первый документ российского руководства, в котором осуждалась попытка государственного переворота. Вместе с Ивановым Силаевым и Александром Руцким 20 августа Хасбулатов ездил на переговоры к председателю Верховного Совета СССР Анатолию Лукьянову. Рано утром 21 августа выступил по радио перед защитниками Белого дома.

Председатель Верховного совета

29 октября 1991 г., на втором этапе пятого Съезда, Руслан Хасбулатов избран председателем Верховного Совета РСФСР.

В 1991 г. Хасбулатов способствовал роспуску Верховного совета Чечено-Ингушетии. После этого в республике установился режим Джохара Дудаева.



В середине января 1992 г. Хасбулатов официально предложил Ельцину уволить недееспособное, по его словам, правительство Бурбулиса-Гайдара, но не нашел поддержки у большинства тогдашних депутатов Верховного Совета. Временно Хасбулатов отказался от критики правительства, но перед началом VI Съезда народных депутатов вновь усилил нажим.

Перед VII Съездом народных депутатов Хасбулатов предлагал президенту поддержку и продление особых полномочий в обмен на право контроля над составом правительства с помощью внесения соответствующих поправок в Конституцию.



В день открытия VII Съезда Хасбулатов выступил с речью, в которой резко критиковал экономический курс правительства, что привело к отклонению выдвинутой Ельциным на пост премьера кандидатуры Егора Гайдара. 21 сентября 1993 г. Ельцин подписал указ о поэтапной конституционной реформе и распустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет, назначив на 12 декабря 1993 г. выборы в новый представительный орган власти - Федеральное Собрание.

Противостояние Верховного совета и президента России

В октябре 1993 г., возглавляемый Хасбулатовым парламент, объявил импичмент президенту России Борису Ельцину. 3 октября 1993 г., будучи сначала в осажденном, а потом освобожденном народными массами и боевиками Ампилова и Макашова здании парламента, агитировал идти на штурм телецентра "Останкино".

Сам Руслан Хасбулатов до сих пор категорически отрицает свою вину и утверждает, что не призывал "взять штурмом мэрию и Останкино". По его словам, вся инициатива исходила от Руцкого.

На следующий день, после переговоров с бойцами российского спецназа, который готовился штурмовать Белый дом, согласился сдаться. В тот же день был отконвоирован в СИЗО Лефортовской тюрьмы.

Освобожден по амнистии Государственной Думы в конце февраля 1994 г. и вернулся к научной и преподавательской деятельности.

"Миротворческая миссия профессора Хасбулатова"

В 1994 году, в период Первой чеченской войны, Руслан Хасбулатов выступил организатором "Миротворческой миссии профессора Хасбулатова" в Чечне. Целью миссии была объявлена организация переговоров между президентом Джохаром Дудаевым, российскими властями и антидудаевской оппозицией.

В августе 1994 г. сообщалось, что к миротворческой миссии Хасбулатова присоединились 20 вооруженных группировок. Лидер антидудаевской оппозиции, председатель Временного Совета Умар Автурханов и Руслан Хасбулатов встретились в селе Знаменское Надтеречного района и договорились о совместных действиях против режима Дудаева.

Однако миссия потерпела полный провал. Позже Хасбулатов выступил на стороне антидудаевской оппозиции.

Последующая деятельность

В период 2001-2002 годах Руслан Хасбулатов активно публиковался на страницах столичной "Независимой газеты" (редактор В.Третьяков).

В августе 2003 году Хасбулатов заявил о намерении баллотироваться в президенты Чеченской Республики, утверждая, что сможет одержать победу уже в первом же туре, но в результате участия в выборах не принял .

7 марта 2003 года выступил в конференц-зале престижной Лондонской школы экономики с лекцией "Чечня и международный терроризм".

По плану Хасбулатова, Чечня должна была получить особый статус международной автономии. При этом его формулировки были зачастую очень расплывчаты. Международным гарантом особого статуса Чечни должны стать международные организации (ОБСЕ, ПАСЕ), которые бы разместили на территории Чечни своих постоянных наблюдателей. Хасбулатов предлагал сохранить между Россией и Чечней открытую административную границу, единое гражданство и денежную систему. Взамен власти Чеченской республики должны разоружить вооруженные формирования.



Публично Хасбулатов утверждал, что "Чечня не может быть в составе Российской Федерации, быть ее частью, так как между федеральной властью и этой республикой стоят 200 тысяч трупов".

Основным мотивом покушения на убийство Героя России и бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева, произошедшего 28 марта 2009 г. в Дубае, экс-спикер Верховного Совета РФ назвал кровную месть. По его признанию, у него возникают большие опасения, что с приходом в Чечню мира, еще с большей силой будут проявляться традиции кровной мести, которую в советские времена удалось практически полностью изжить.

Публикации

Руслан Хасбулатов - автор научных исследований и публицистических книг: "Освободившиеся страны. Политико-экономический анализ" (1986), "Россия: пора перемен" (1993), "Великая российская трагедия" (1994), "Чечня. Как мне не дали остановить войну в Чечне" (1995). Всего, в том числе и за границей, им опубликовано более 400 работ, книг, брошюр и монографий.

Биография Хасбулатова подробно изложена в книге Ю.К.Мареченкова "Р.И.Хасбулатов. Политический портрет".

Семья

Женат, имеет сына и дочь.

Примечания