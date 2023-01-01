Дагестан возглавил рейтинг регионов по числу случаев незаконного оборота оружия

01 января 2023, 21:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Дагестане в январе-ноябре 2022 года зарегистрировано больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, среди регионов России. В тройку лидеров по этому показателю вошел и Краснодарский край, следует из статистических данных Генпрокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан также возглавил рейтинг регионов по статистике зарегистрированных преступлений террористического характера в январе-октябре 2022 года. На третьем и четвертом местах рейтинга Генпрокуратуры разместились Чечня и Ингушетия.

В Дагестане в январе-ноябре 2022 года зарегистрировано больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (1097), следует из рейтинга, размещенного на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

В тройку лидеров рейтинга за указанный период вошли также Московская область (884 преступления) и Краснодарский край (571 преступление). В первую десятку рейтинга из регионов юга России вошла и Северная Осетия, где зарегистрировано 493 таких преступления.

Наименьшее же число таких преступлений в регионах СКФО и ЮФО, судя по данным Генпрокуратуры, зарегистрировано в Адыгее и Калмыкии – по 49.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.