01 января 2023, 21:12

Дагестан возглавил рейтинг регионов по числу случаев незаконного оборота оружия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Дагестане в январе-ноябре 2022 года зарегистрировано больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, среди регионов России. В тройку лидеров по этому показателю вошел и Краснодарский край, следует из статистических данных Генпрокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан также возглавил рейтинг регионов по статистике зарегистрированных преступлений террористического характера в январе-октябре 2022 года. На третьем и четвертом местах рейтинга Генпрокуратуры разместились Чечня и Ингушетия.

В Дагестане в январе-ноябре 2022 года зарегистрировано больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (1097), следует из рейтинга, размещенного на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

В тройку лидеров рейтинга за указанный период вошли также Московская область (884 преступления) и Краснодарский край (571 преступление). В первую десятку рейтинга из регионов юга России вошла и Северная Осетия, где зарегистрировано 493 таких преступления.

Наименьшее же число таких преступлений в регионах СКФО и ЮФО, судя по данным Генпрокуратуры, зарегистрировано в Адыгее и Калмыкии – по 49.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Республики СКФО вошли в пятерку лидеров по числу террористических преступлений", "Кубань заняла второе место в России по числу зарегистрированных преступлений", "Чечня сохранила первое место по росту преступности в России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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