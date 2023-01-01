Стали известны подробности дела астраханца Сергея Русанова

01 января 2023, 02:30

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Сергей Русанов оштрафован Икрянинским районным судом на 30 тысяч рублей за комментарий, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что в суд Икрянинского района Астраханской области поступило административное дело Сергея Русанова, обвиненного в дискредитации российской армии.

По версии следствия Сергей Русанов опубликовал во "ВКонтакте" комментарий о том, что внуки воевавших в Великой отечественной войне стали похожи на тех, с кем воевали их деды. Комментарий нашли сотрудники ЦПЭ МВД Астраханской области. В суде Русанов заявил, что он против любого убийства и насилия, а не против армии, поэтому не дискредитировал ее. Этот аргумент суд не убедил, сообщает 31 декабря издание "Кавказ.Реалии".

Напомним, 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

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