Краснодарской активистке Григорьевой назначен опекун

26 декабря 2022, 02:05

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На основании заключения психиатров активистке из Краснодара Ирине Григорьевой суд назначил опекуна из социальных служб Сочи. При этом Григорьева узнала об этом случайно на судебном заседании. Опекун назначается лишь в случае, если человек признан недееспособным, однако неизвестно, выносилось ли такое решение в отношении Григорьевой, отметила адвокат Кнарик Арутюнян.

Как писал "Кавказский узел", активистка Ирина Григорьева подала апелляцию на постановление Октябрьского райсуда Краснодара, который 7 сентября по ходатайству следствия направил ее на психиатрическую экспертизу, однако 17 ноября, еще до рассмотрения жалобы, Григорьеву насильно доставили из дома в психбольницу. Адвокат Кнарик Арутюнян назвала происходящее "карательной психиатрией": защита указала, что силовики не имели права принудительно забирать активистку из дома, пока решение о психиатрической экспертизе обжалуется в суде. 74-летняя мать Григорьевой обвинила силовиков в побоях. 8 декабря Григорьева заявила о нарушении своих прав в психбольнице.

В конце 2021 года Ирину Григорьеву почти на месяц поместили в психиатрическую больницу Краснодара для принудительной психиатрической экспертизы. Она обжаловала это решение. По словам активистки, ее проблемы начались после обвинения в клевете на судью. 7 сентября суд вновь отправил Григорьеву на психиатрическую экспертизу, поводом для которой стало уголовное дело об оскорблении судьи.

Активистка Ирина Григорьева рассказала 25 декабря корреспонденту "Кавказского узла" о визите силовиков к ней домой. "17 ноября к нам в дом, где я проживаю с мамой, ломились двое. Я открыла дверь. Они толкнули маму, она упала. Меня скрутили и насильно потащили в машину без опознавательных знаков <...>. При этом позвали двух соседей в качестве понятых, которых заставили расписаться в постановление «об обыске». Само постановление мне не вручили. Соседи пояснили мне, когда я вышла из стационара, что не подписать то, что им дали, они не могли, так как эти двое их запугивали", - рассказала она.

Оказывается, по ее словам, целью визита силовиков было доставить ее в стационар. "Хотя ни от следствия, ни от суда я не скрывалась. После того, как я открыла дверь, мне заломили руки за спину и засунули в частное авто, на котором эти двое прибыли. Хотя я им единственно хотела пояснить и показать, что есть апелляция, которая не рассмотрена, и что они не имеют право действовать по решению суда, не вступившему в силу. Но меня слушать не хотели. Только сказали сидеть тихо, иначе они наденут наручники", - сообщила Григорьева.

Ее доставили в психбольницу, где врачи диагностировали ей, по словам правозащитницы, ошибочно, диагноз "личностные расстройства". "Но так как возбудили второе уголовное дело 6 апреля 2022 года по части 2 статьи 297 УК РФ якобы за «оскорбление судьи», а диагноз F-60 является действительным только в течении года, то меня отправили на новое освидетельствование уже на основании второго сфабрикованного уголовного дела. Напомню, что первое дело было возбуждено 18 августа 2021 года за якобы «клевету на судью». Я полагаю, что решили продолжить наслаждаться своей властью и моей беззащитностью. Я делаю такие выводы, потому что с 17 ноября по 15 декабря я просто находилась в стационаре без каких-либо действий со стороны психиатров. Никто никаких экспертных заключений не проводил. Иногда ко мне подходили и врачи и спрашивали, как я себя чувствую и знаю ли я, что в отношении меня возбуждено УД? В свою очередь я их просила дать мне разъяснения по факту поставленного ими ранее диагноза F-60. Не на одно свое письменное заявление вразумительного ответа я не получила, хотя имею полное право на доступ к информации, касающейся моего состояния здоровья. Мне до сих пор не выдали копию медкарты. Что в ней написано, я понятия не имею", - отметила Григорьева.

Она напомнила, что в больнице нарушались ее права. "Адвоката ко мне не допускали. Телефон давали только на 15 минут один или два раза в неделю, позвонить родным. Мама приносила мне передачки, но ее не пропускали, а брали только передачки. Так прошел почти месяц моего пребывания в стационаре за решеткой с сеткой без каких-либо законных оснований. Все это лишь по предположению следователя и судьи, что якобы я, по их мнению, «невменяемая». В чем именно выражается моя «невменяемость», мне также никто не разъяснил: ни судьи, ни следователи, ни психиатры, которые дважды лишали меня свободы", - добавила правозащитница.

В постановлении суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") действительно не указано, на основании чего следствие и суд посчитали Григорьеву "невменяемой". Григорьева утверждает, что ей не удалось добиться разъяснений и от самих психиатров.

В ответе из психиатрической больницы №1 города Краснодара от 19 декабря 2022 года за подписью и.о. главного врача О.Ю. Коновалова указано, что Ирина Григорьева, находясь в стационаре, 7, 8 и 9 декабря обращалась с заявлениями о разъяснении своих диагнозов. Врач указывает, что с Григорьевой проводились лишь "консультации". "15 ноября 2021 года была выявлена сглаженность левой носогубной складки. Полноценная консультация не состоялась по причине вашего отказа. Диагноз не был установлен. Во время консультации 7 декабря 2022 года ваш неврологический статус не оценивался. Консультация в полном объеме не состоялась", - отметила и.о. главного врача.

Однако ранее, в ответе от 19 сентября 2022 года, указывалось, что имеется «экспертное заключение психиатров» в отношении Ирины Григорьевой, которое при этом носит для суда лишь «рекомендательный характер».

Ирина Григорьева и ее адвокат Кнарик Арутюнян недоумевают, откуда взялся диагноз F-60 в 2021 году, если с ней были только «консультации» и есть только «неустановленные диагнозы».

При этом Григорьева также рассказала, что 21 декабря после выхода из больницы проходило слушание одной из ее жалоб в 3-м апелляционном суде, где выяснилось, что ей назначен опекун. «Мой опекун» сидела тихо в сторонке. Потом я узнала, что ее фамилия Морозова. «Опекун» своих данных, как номер телефона и полное ФИО, мне не дала. Прошло уже пять суток, но она никак себя не проявила. Не позвонила, не посетила… Поэтому, как именно она собирается меня «опекать», я не знаю», - рассказала Ирина Григорьева.

Адвокат Кнарик Арутюнян отметила, что опекун назначается "только по решению суда после признания человека недееспособным". "Решения суда о признании Ирины недееспособной мы не видели. Мы также не видели решения суда о назначении ей опекуна. В-третьих, если имеется хоть один дееспособный родственник, а это мама Ирины, то тогда опекуном назначается этот родственник. Что происходит за нашими спинами, мы вообще не понимаем», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

25 декабря Григорьева и ее адвокат Кнарик Арутюнян направили заявления в краевой суд, в котором потребовали разъяснить, зачем был предоставлен опекун, а также потребовали предоставить документы о возбуждении уголовных дел за клевету и оскорбления судей Краснодара и принудительным помещением ее на месячный срок в 2021 и 2022 годах в психиатрический стационар краевой больницы №1 города Краснодара. Григорьева и Арутюнян считают, что от них были скрыты медицинские и юридические документы.

Ирина Григорьева считает, что происходящее с ней - месть за ее гражданскую позицию. По ее словам, на 29 декабря назначено ознакомление с делом о назначении опекуна.

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