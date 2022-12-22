Постоянный рост цен на проезд в Чечне не улучшил ситуацию с общественным транспортом

22 декабря 2022, 09:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Перевозчики регулярно повышают тарифы на проезд, однако состояние общественного транспорта не улучшается, отметили грозненцы. Выделить специальные маршруты для студентов и льготников невозможно, потому что они востребованы только часть дня, считают представители транспортных компаний. Сами перевозчики пожаловались на нехватку водителей и изношенный автопарк. Они пояснили рост тарифа увеличением собственных расходов.

Как информировал "Кавказский узел", 16 декабря Минтранс Чечни сообщил, что с 1 января стоимость проезда в маршрутках в Грозном вырастет на пять рублей, и что на пяти маршрутах в села стоимость уже повышена. Маршрутки идут переполненными, а повышение цен на проезд обгоняет рост зарплат и пенсий, отметили пользователи соцсетей.

Стоимость проезда в пассажирском транспорте постоянно растет, отметил житель Грозного Адам. Он пояснил, что имеет отношение к пассажироперевозкам, не конкретизируя деталей "Так, например, за последние 7 лет цены в маршрутках периодически поднимались от 2 до 5 рублей. С 1 января 2015 года – 15 рублей (вместо 12 рублей); с 1 января 2016 по 2017 годы – 17 рублей; с 1 января 2018 по 2020 годы – 22 рубля; с 1 февраля 2021 года – 25 рублей; с 1 января 2022 года – 28 рублей; с 1 января 2023 года – 33 рубля", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адам также отметил, что в республике нет специальных автобусов для студентов и бюджетников по льготным ценам.

"Вся проблема лишь только в том, что для студентов и рабочих не предусмотрены специальные транспортные автобусы по льготным ценам. Причина проста, лишь утром и вечером бывает основной поток людей трудоспособного возраста и обучающихся, которые ездят на транспорте. У каждой второй семьи имеется личный автомобиль, у каждой третьей семьи – их два. Из этого исходит, что выпускать на маршруты студенческие автобусы и прочие транспортные средства по низким и льготным ценам – просто невыгодно. Итог – весь день водители катаются без пассажиров, кроме утреннего времени с 07.00 до 10.00 и вечером с 16.00 до 19.00. Городской транспорт работает с 6.30 до 21.00 ", – отметил он.

Некоторые жители Грозного не знают о том, что выросли цены на проезд в общественном транспорте.

"Я лично редко пользуюсь городским транспортом, обычно такси. А так, транспорт общественный дорожает каждый год. В этом году на 3 рубля по городу подорожал, 28 рублей стоит... С общественным транспортом проблема в том, что маршруток почти на всех маршрутах не хватает, они все заполненные в час-пик, пассажиры дышат друг другу в нос или в затылок", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Инна.

Сумма, на которую увеличатся траты домохозяйств, ударит по бюджету малоимущих семей, считает житель Грозного Тамерлан.

"С одной стороны, это можно понять – цены на все в регионе увеличились, по сути вся зарплата уходит на дорогу и еду. Зарплаты бюджетникам – учителям, врачам и так далее, не поднимают и траты на дорогу станут выше. Остается, как всегда, работать, чтобы существовать. В моей семье, если посчитать увеличение проезда на учебу и на работу родных – это скажется в виде, примерно, плюс 500-600 рублей расходов в месяц. Для нас не сильно ощутимо, хотя, конечно же, вместе с этими расходами растут и другие. В совокупности это довольно много. А для кого-то и такие расходы могут стать болезненными", – подчеркнул грозненец.

Цены на проезд выросли по маршрутам из Грозного в Старые Атаги, Новые Атаги, Чири-Юрт и Дуби-Юрт. На этих направлениях наблюдается нехватка водителей, ведется работа по их набору, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании, которая выполняет пассажирские перевозки.

Ранее власти Чечни сообщили, что с 1 января 2023 года стоимость проезда на городском общественном транспорте в Грозном повысится на 5 рублей – до 33 рублей, отметил директор ООО "Пассажирский сервис" Адам Бугаев.

"Повышение тарифов обусловлено тем, что выросли цены на горюче-смазочные материалы и запчасти. Также сильно подорожала закупка самого транспорта. Еще сейчас у нас идет процесс установки в маршрутках камер и системы ГЛОНАСС. Соответственно, выросли расходы. Более того, эта система требует ежемесячных платежей. Важно отметить, что также проводится обновление автопарка. За последние 3 года (2019, 2020, 2021) заменено более 90% городского автопарка", – сказал Бугаев, слова которого 16 декабря привел "Грозный Информ".

В некоторых районах Чечни стоимость проезда из населенных пунктов до Грозного возрастет на 20 рублей. Например, в направлении Грозный – Аргун цена выросла с 50 до 70 рублей. Это так же связано с заменой изношенных машин на более комфортабельные "Газели Next", пояснил Бугаев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.