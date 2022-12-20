Супруга силовика из Ингушетии пожаловалась на регулярные побои

20 декабря 2022, 13:55

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Жительница Уфы пожаловалась, что её бывший супруг, сотрудник МВД Ингушетии, регулярно подвергал побоям её и двух сыновей, одному из которых на тот момент было чуть больше года. Адвокат силовика заявил, что бывшая супруга выдумала историю о семейном насилии, чтобы вопреки ингушским традициям сыновья остались у матери.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2020 года правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин на Северном Кавказе. Там традиции и обычаи предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, рассказали они. 12 апреля 2021 года основательница фем-группы "ИНГ-Attention" отметила, что в Ингушетии постыдно быть разведенной и не принято жаловаться на насилие в семье, а тейповая структура общества удерживает жертв от обращения в полицию и за психологической помощью.

По словам жительницы Уфы, её бывший супруг – уроженец Ингушетии, который является сотрудником МВД, регулярно подвергал её побоям.

Она заявила, что первый раз супруг её ударил, когда она была на седьмом месяце беременности. Он извинился и пообещал, что подобного больше не повторится. Но когда у них появились дети, то, по словам жительницы Уфы, стал бить не только её, но и сыновей тоже.

Видео с интервью жительницы Уфы было опубликовано сегодня в Telegram-канале "News Ingushetii Official". "Я уехала в Уфу, потому что когда после того удара [живот] проснулась утром, то поняла, что ребенок не шевелится. Я очень испугалась, приехала сюда, но к счастью ребенок оказался жив", – сказала она.

По её словам, с тех пор побои стали регулярными. "Он стал бить не только меня, он стал бить и маленького ребенка. То есть, бил так, что он просто отлетал, падал. На новорожденного он просто кричал", – сказала она.

Женщина добавила, что второй ребенок стал подвергаться насилию, когда ему было больше года. "[Когда второй ребенок был совсем маленький, то] доставалось мне, он говорил, заставь его молчать, или сейчас я сам его заставлю, ему будет плохо. То есть, новорожденного он еще не трогал. Когда ребенку исполнилось год с небольшим, вот тогда уже да", – сказала жительницы Уфы.

На этом видео обрывается.

Сейчас жительницы Уфы добилась развода с мужем, по ее словам он угрожал отправить её в психиатрическую больницу, а детей отобрать. В отношении её бывшего супруга возбуждены три уголовных дела – за истязания, угрозу убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, передали "Кавказ. Реалии"*.

Бывшему супругу не было продлено содержание под стражей, из-за этого жительница Уфы вместе с детьми девятый месяц боится выходить из дома, по ее словам, бывший супруг проживает в нескольких кварталах.

Бывший супруг жительницы Уфы провел под арестом несколько месяцев. Он родился в Ингушетии, учился в Санкт-Петербургском университете МВД России. После свадьбы супруги жили в Ингушетии, рассказал адвокат уроженца Ингушетии, слова которого привело издание "Уфа Онлайн".

У супругов родились двое сыновей. Супруги часто ссорились на бытовой почве и решили разойтись. В марте текущего года жительница Уфы с сыновьями покинула квартиру бывшего супруга, рассказал адвокат.

Защитник при этом отверг её обвинения в том, что бывший супруг поднимал на нее и на детей руку. По словам адвоката, женщина ложно обвинила бывшего супруга в истязаниях, чтобы вопреки ингушским традициям сыновья были оставлены у матери.

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