Оппозиционный депутат подвергся нападению в Батуми

20 декабря 2022, 04:43

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На депутата Верховного совета Аджарии, председателя батумской организации "Единое национальное движение" Георгия Киртадзе во время прямого эфира одного из телеканалов напал неизвестный, закидал яйцами и оскорбил. По мнению представителей оппозиции, инцидент является заранее спланированной провокацией.

Депутата Верховного совета Аджарии и председателя батумской организации "Единого национального движения" Георгия Киртадзе 19 декабря забросали яйцами во время прямого эфира телеканала "Формула".

Во время интервью неизвестный мужчина бросил в Киртадзе яйца, после чего перешел к словесной перепалке. Он также стал оскорблять съемочную группу.

Инцидент произошел на улице Вахтанга Горгасли возле офиса "Альт-Инфо". Из офиса во время инцидента вышли несколько человек, которые поддержали нападавшего.

После инцидента Киртадзе более двух часов находился на допросе. На выходе из полиции он сообщил журналистам, что возбуждено дело по статье 156 Гражданского кодекса Грузии - воспрепятствование политической деятельности.

Впрочем, Киртадзе заявил, что не особо доверяет следствию, поскольку личность нападавшего пока не установлена.

Кандидат на пост председателя "Единого национального движения" Ника Мелиа прокомментировал инцидент. По его словам, "это очередная провокация в Батуми - совершенно отвратительная и невероятная. Георгий Киртадзе - грузинский политик нового типа, победивший «Грузинскую мечту» на последних выборах в Батуми», - сказал он.

Отреагировала на инцидент и оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели". По мнению представителей партии, которые опубликовали заявление по факту происшествия, это была подготовленная провокация. «Это заранее подготовленная провокация, адресованная лидерам и представителям оппозиции, и доказательство того, что политически обанкротившаяся власть видит спасение и решение только в гражданском конфликте и противостоянии», - говорится в заявлении партии, которая обвинила в инциденте правящую "Грузинскую мечту".

Заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили признался, что инцидент в Батуми его "шокировал". "Если это уголовно наказуемое деяние - виновный должен понести наказание", - сказал Цагареишвили.

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