Премьера пьесы в Ереване привлекла внимание мигрантов из России

18 декабря 2022, 03:11

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Билеты на премьеру комедийного спектакля "Ложитесь, господин президент!" были распроданы за четыре дня, отметили организаторы показа. Опрошенные "Кавказским узлом" зрители признались, что купить билет они решили из-за названия спектакля, который вызвал у них и смех, и страх одновременно.

17 декабря в ереванском Центре современного экспериментального искусства состоялась премьера спектакля «Ложитесь, господин президент!». Комедийный спектакль по пьесе Оксаны Некритовой в постановке режиссера Алексея Гайлита собрал аншлаг, передает корреспондент «Кавказского узла» побывавший на премьере.

Постановка о главе некоего государства, который умирает в провинциальной больнице. Врачи делают все, чтобы он не умер и их не сделали козлами отпущения, а президентская охрана, наоборот, желает, чтобы глава государства умер. Актерский состав, за исключением двух актеров - местные актеры русского театра им Станиславского.

Режиссер Алексей Гайлит переехал в Армению в начале октября. Переезд, по его словам, был связан с постановкой спектакля «Ложитесь, господин президент!».

«Изначально планировали, что приедет моя супруга – автор пьесы. Однако обстоятельства иначе сложились. Супруга пока еще в Москве, но в конце месяца переедет с детьми в Ереван», - рассказал режиссер спектакля корреспонденту «Кавказского узла».

Для Гайлита это первая театральная постановка после длительного перерыва. При этом, по его словам, это премьера пьесы - ее до этого нигде не ставили. «Театром занимался в институте. Была своя театральная студия «Пять пальцев». Это был экспериментальный театр, ставили и пантомиму, и музыкальные номера. В институте также участвовали в студенческой весне. Мой сценический опыт оттуда», - заявил он.

Свое второе образование Гайлит получил во ВГИК, где познакомился со своей будущей супругой Оксаной. «Мы оба – кинорежиссеры. В какое-то время снимали художественные короткометражки, но с рождением детей со съемками стало сложно, и я какое-то время работал режиссером видеомонтажа на телевидении. Потому ушел в анимацию», - отметил Гайлит.

В профессиональной деятельности и творчестве режиссера до постановки спектакля не было ничего оппозиционного. «У пьесы интересная судьба. Написали два года назад после отравления Навального*. Мы ехали с супругой в машине, обсуждали отравление. Внезапно ей пришло в голову идея, этот концепт и она быстро написала. Практически в течение недели. Пьесу отметили на фестивале молодой драматургии «Любимовка». Но ее не взяли в основную конкурсную программу из-за политического контекста», - пояснил он.

В России Гайлит и его супруга участвовали в митингах оппозиции. «Мы боролись, как могли. Просто когда ты не блогер с 200 миллионов подписчиками, то власти на тебя не обращают внимание. Если, конечно, ты не оказался в автозаке, и тебя не взяли на карандаш. Моя активность не была для властей пугающей. А сейчас может быть резонанс», - полагает режиссер.

Продажа билетов была открыта за неделю до премьеры, они были распроданы за четыре дня, заявил корреспонденту «Кавказского узла» продюсер спектакля Сергей Целиков.

Он отметил, что было продано 130 из 140 билетов, еще 10 мест были отведены гостям. По его мнению, распроданные билеты говорят о высоком интересе к спектаклю. «Изначально премьера была запланирована на 14 декабря. Но доставка из России главного реквизита – медицинской каталки, ключевого элемента спектакля задержалась почти на две недели и было решено перенести премьеру», - рассказал Целиков.

Продюсер выразил надежду, что спектакль будут играть регулярно. «В спектакле играют шесть местных актеров, которые задействованы в своих театрах, где они играют на постоянной основе. Помимо этого все снимаются в разных проектах. Очень сложно состыковать графики актеров, чтобы они были свободны, да чтобы еще и сцена была свободна. Мы бы хотели играть через день, но это физически невозможно. Скорей всего, будет один день в месяц, когда все смогут собираться и отыграть», - пояснил он.

Целиков также отметил, что мероприятия, организованные им, собрали в большинстве своем мигрантов. «На мероприятия очень мало местной публики ходит. Но мы надеемся, что это количество постепенно выровняется, и что мы сможем нашей культурой делиться. Мне кажется, когда происходит взаимное культурное влияние, это здорово. И нам хотелось бы, чтобы был диалог культур», - сказал продюсер.

По его словам, есть доля правды, что на показах демонстрируются фильмы, которые не могут быть показаны в России. «И в этом есть и наш интерес - показать фильмы, которые невозможно показать в России. Отчитаться перед своей совестью. Но есть мероприятия, которые не имеют политического окраса, и они не привлекают такого интереса. Мы устраиваем вечера короткометражного кино, преимущественно комедий, без всякого политического подтекста. В них нет ничего запрещенного. Мы ставим спектакль по рассказу Довлатова «Чемодан», который тоже про мигранта, и он созвучен с нашим временем. Но там нет никакой критики власти, даже намека на критику», - подчеркнул Целиков.

Россиянин Вячеслав Потапенко переехал в Ереван в конце сентября. Выпускник ГИТИС играет в спектакле роль главы государства.

«После окончания института в 2021 году я работал в кино вторым режиссером. Нам в институте говорили, что если можете прожить без актерской профессии, уходите. И мне казалось, что я могу прожить без этого. Я не представлял, что вновь поднимусь на сцену. Кино захватило мою жизнь, и, в принципе, не было времени. Не ожидал, что вернусь к актерской деятельности, но не получилось», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Потапенко был волонтером на показах в рамках выездной сессии «Артдокфеста». Здесь он познакомился с продюсером спектакля Сергеем Целиковым. «Я расклеивали афиши вместе с режиссером спектакля. Мы разговорились, я предложил свою помощь. Мне нравится, что театр вернулся в мою жизнь. Для меня этот спектакль шанс. Я не шел целенаправленно к этому, но судьба меня привела меня обратно в театр», - отметил актер спектакля.

Помимо всего этого, спектакль позволил проявить гражданскую позицию, добавил он. «Для меня в России не было такой возможности. Я работал в компании, аффилированной с властями, и могли бы быть проблемы. У меня была позиция, но открыто я ее не выражал, страховался. В России я был уязвим, а в Армении я чувствую себя безопасно», - пояснил Потапенко.

Актер, автор и исполнитель Арам Гюрджян играет охранника президента. По его словам, постановка его заинтересовала по личным причинам.

«Так получалось, что долгое время из-за творческой занятости у меня была пауза. И когда я прочитал объявление о приглашении на пробу, появился интерес вернуться к творческой деятельности. Я прочел пьесу, она мне понравилась. Пробовался на разные образы, и в итоге режиссер пригласил в спектакль, чему я очень рад», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

В самой пьесе армянскому актеру понравилось видение автора. «Это пьеса универсальная, вне времени и конкретных персон, универсальна независимо от конкретной страны и государства. Если перевести текст и поставит в какой-либо другой стране, он все равно смотрелся бы. Если бы в спектакле играли французские актеры, это все равно смотрелось бы смешно», - отметил Гюрджян.

По его словам, в пьесе показана серьезная проблема, которая актуальна в историческом контексте. «Это проблема была актуальна и вчера, и сегодня, и будет актуальна долгое время. Это проблема системы и личности. Как личность вынуждена сохранить свое «я» в системе, не слиться с ней. При этом с другой стороны, если она пытается сохранить свое «я», всегда есть риск, что может просто не выжить. Это психологическое произведение. Заставляет заглянуть в себя, посмотреть, насколько ты отдалился от себя, насколько сохранил себя», - пояснил армянский актер.

Актер русского драматического театра имени Станиславского Армен Маркарян отметил, что любит жанр абсурда.

«Это пьеса-абсурд. Почему абсурд? Политика, насколько показывает история, она всегда была какой-то абсурдной. Мне, как актеру, не важно, что происходит в мировой политике. Мне приятно работать как актер», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Маркарян затруднился сказать, повысила массовая миграция интерес к русскому театру или нет. «Мы – единственный русский театр в Армении. На наших спектаклях есть контингент русских. Но я не знаю, мигранты это или нет», - пояснил армянский актер.

Зрители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что привлекло их в спектакле.

Марию из Санкт-Петербурга и ее двух друзей привлекло название и афиша спектакля. В самом спектакле ей понравилась игра актеров. «Но и сюжет занимательный. Иногда грустно, а в целом смешно», - заявила она.

Постановка показывает абсурдность, которая проецируется с реальностью, в которой мы оказались, заявил зритель из Санкт-Петербурга, представившийся Сергеем.

Елену из Твери заинтриговало название спектакля. «Я увидела афишу, и решила прийти посмотреть», - заявила она.

В самой постановке ей понравился юмор, который, по ее словам, высмеивает реальность, а также игра актеров. «Юмор ассоциируется с актуальными клише, которые у нас на слуху. Действительность была спроецирована на сцену. К сожалению, это не абсурд, это реальность», - отметила россиянка.

Кирилл из Центральной России считает, что спектакль хоть и смешной, но в то же время становится страшно.

«Хочется прийти, посмеяться, но это не смешно. Как юмор, он простой. Но учитывая в какое время ставится пьеса. Довольно жестокий юмор, ассоциируемый со страхом. То, что было сказано, может и не шутка. Сложно сказать. С одной стороны, хочется посмеяться, с другой думаешь, что все это правда. С третьей стороны теряешься в действительности. Где действительность, а где – правда? Что происходит в мире? Для каждого зрителя все это, думаю, субъективно», - заявил он.

Илью из Москвы также привлекло название спектакля. «Авторам удалось прочертить тонкую грань реальности и абсурда», - заявил он.

Напомним также, что, как писал "Кавказский узел", с 9 по 13 ноября в Ереване прошла выездная сессия фестиваля документального кино "Эхо "Артдокфеста". Она стала третьей выездной сессией "Артдокфеста" в странах СНГ, в ее программу вошли 10 документальных фильмов. Открыл фестиваль показ 100-минутного фильма Виталия Манского "Горбачев. Рай". Президент фестиваля Виталий Манский в интервью "Кавказскому узлу" рассказал о том, что уехать из России он решил из-за усиления цензуры и творческой несвободы. Показы выездной сессии фестиваля прошли при полном аншлаге, отметили организаторы.

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