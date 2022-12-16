Бахтияр Гаджиев отказался прекратить голодовку

16 декабря 2022, 20:04

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Активист Бахтияр Гаджиев 16 декабря продолжил голодовку в бакинском СИЗО-1 с требованием освобождения из-под стражи, несмотря на обращение к нему группы правозащитников с просьбой прекратить акцию. Гаджиев на второй день голодовки не переведен под наблюдение врачей, также ему до сих не позволили позвонить родным, сообщили правозащитник Руфат Сафаров и адвокат Агиль Лаидж. В соцсетях под хештегом #FreeBakhtiyar развернулась кампания в поддержку активиста.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря стало известно, что сотрудники полиции задержали и доставили в райсуд Баку главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. Хатаинский районный суд Баку в тот же день арестовал Гаджиева на месяц и 20 дней. Защита обжаловала это решение, а сам Гаджиев пообещал объявить бессрочную голодовку, если суд не удовлетворит жалобу. 15 декабря апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Гаджиева, на заседании он заявил, что еще утром объявил голодовку с требованием освобождения.

16 декабря Гаджиева в Бакинском СИЗО-1 посетил адвокат Агиль Лаидж, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

"Мы, друзья Бахтияра, члены "Линии защиты", другие правозащитники передали через адвоката нашу просьбу, чтобы он прекратил голодовку. Ибо еще не исчерпаны правовые средства для его освобождения и потому пока не стоит подвергать свое здоровье опасности. К сожалению, Бахтияр был непреклонен и категорически заявил, что продолжит голодовку", - отметил Сафаров.

По его словам, Гаджиев содержится в той же камере, в которую его заключили после ареста. "Согласно правилам, после объявления голодовки Бахтияра должны были поместить в санчасть СИЗО и взять под медицинское наблюдение", - отметил правозащитник.

Вместе с тем, он сообщил, что у Гаджиева нет жалоб на условия содержания и обращение."Однако до сих пор Бахтияру Гаджиеву не позволили позвонить своим близким, хотя после ареста прошла уже неделя. Согласно законодательству, арестант имеет право дважды в неделю на телефонные звонк№, - продолжил Сафаров.

Он отметил, что Гаджиев просил на привлекать в публичную кампанию по его защите пожилых родителей, которые проживают в городе Гяндже и других родственников, а также волонтеров, вовлеченных в проекты Института общественной политики, "дабы не создавать проблем молодым людям".

"В общем-то у Бахтияра не было штатных работников. Всю работу он брал на себя, в конкретных случаях ему помогали волонтеры. Я не понаслышке знаю об этом. Потому что, мы соучредители "Линии защиты" - я, Заур Акпер, а также два других юриста совместно (с Гаджиевым) арендуем офис в деловом центре Caspian Plaza", - отметил Сафаров.

Правозащитник вместе с адвокатом Лаиджем 16 декабря были приняты в посольстве Бельгии. "Мы в первую очередь посетили посольство Бельгии, так как ведущие европейские институты расположены в Брюсселе. В посольстве, конечно, в курсе про арест Гаджиева, мы ответили на некоторые вопросы для прояснения деталей. На следующей неделе мы планируем побывать на встречах и в других посольствах", - сказал Сафаров.

Он отметил, что в поддержку Гаджиева выступили многие активисты и политики."15 декабря к зданию Бакинского апелляционного суда пришли более сотни человек – представители политических партий, общественных и правозащитных организаций групп, молодежные активисты. Я увидел среди собравшихся также представителей феминистских групп. Арест Бахтияра широко обсуждается и в социальных сетях. Кроме того, многие активисты выразили желание провести голодовку в знак солидарности с Бахтияром. Пока мы не можем найти подходящее место. Возможно, различные группы в разных местах будут проводить голодовку", - продолжил Сафаров.

Адвокат Агиль Лаидж рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "Бахтияр Гаджиев продолжает голодовку, но сохраняет бодрость духа". По его словам, Гаджиев подтвердил, что намерен "продолжать голодовку до тех пор, пока его не освободят и не снимут необоснованные обвинения".

В администрации СИЗО заявили, что Гаджиев будет взят под медицинское наблюдение, отметил адвокат. "Пока, на вторые сутки голодовки, серьезных проблем у него со здоровьем нет", - подчеркнул Лаидж.

Пользователи соцсетей поддержали Бахтияра Гаджиева

В социальных сетях под хештегом #FreeBakhtiyar помещены множество постов об аресте Гаджиева.

"Бахтияр Гаджиев - один из самых способных общественно-политических деятелей страны. Место таким личностям не в тюрьме, а парламенте и правительстве", - написал в Twitter лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

"В Баку арестован известный критик правительства Азербайджана, политический деятель, бывший политзаключенный, выпускник Гарвардского университета Бахтияр Гаджиев. Свободу Бахтияру", - говорится в записи в Twitter пользователя Аднана Гаджизаде.

"Я считаю арест Бахтияра Гаджиева политическим заказом и требую ему свободы!" - указал в записи в Twitter пользователь Гулиев Саяд.

"В стране было всего несколько человек, которые пытались писать и говорить о том, о чем мы все молчим, и одного из них арестовывают по смехотворным обвинениям", - отмечает пользователь Twitter Нармин Рагимли.

"Арест Бахтияра Гаджиева – угроза свободе слова в Азербайджане и молодому поколению Азербайджана! Бахтияр – образованный, честный общественный деятель, который любит свою страну, открыто и активно борется с несправедливостью и коррупцией", - подчеркнул пользователь Twitter Ильхам Мурад.

Представители Пенитенциарной системы Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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