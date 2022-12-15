Жители Анапы вышли на акцию против высотного строительства на месте винзавода

15 декабря 2022, 05:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Участники акции протеста попытались помешать проезду строительной техники на территорию бывшего винзавода «Лазурный» в Анапе, где строится жилой комплекс из десяти высотных домов.

Акцию протеста жители Анапы провели 14 декабря. Они пришли с плакатами к месту стройки и попытались помешать проезду техники.

Проект жилого комплекса на месте винзавода "Лазурный" предполагает возведение десяти 22-этажных домов, но не предусматривает строительства детских садов и школ. Мэрия Анапы выдала разрешение на строительство в 2019 году, в 2020 отменила свое решение, однако застройщик обратился в суд и выиграл процесс. При этом краевые власти выявляли многочисленные нарушения со стороны застройщика, сообщило 14 декабря издание "Юга.Ру".

Протестующие заявляют, что появление десяти высотных домов в этом районе, расположенном при въезде в город, создаст транспортный и коммунальный коллапс. Они опасаются проблем в работе очистных сооружений, заторов, нехватки парковок и социальной инфраструктуры, отмечая, что близлежащие школы, детсады и поликлиники уже перегружены.

Фото и видео с места акции опубликовал Telegram-канал «Анапское Черноморье», насчитывающий 10 тысяч 316 подписчиков. На одном из снимков молодой человек держит плакат с надписью "Здесь строят жилой комплекс без школ, садов и поликлиник".

Судя по одной из видеозаписей, в акции участвовали не меньше 40 человек. На другом видео собравшиеся преградили дорогу оранжевому самосвалу.

"Раньше обещали, что здесь будет парк. Парков мало в Анапе, у нас в этом районе вообще парка нет", - говорит на одном из видео пожилая участница акции.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2021 года в Анапе состоялся народный сход против изменений в генплан города. На сходе силовики задержали активистов Игоря Гужева и Юрия Садловского и составили на них административные протоколы, в феврале суд оштрафовал Гужева на 10 тысяч рублей.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.