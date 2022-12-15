15 декабря 2022, 05:47

Жители Анапы вышли на акцию против высотного строительства на месте винзавода

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Участники акции протеста попытались помешать проезду строительной техники на территорию бывшего винзавода «Лазурный» в Анапе, где строится жилой комплекс из десяти высотных домов. 

Акцию протеста жители Анапы провели 14 декабря. Они пришли с плакатами к месту стройки и попытались помешать проезду техники.

Проект жилого комплекса на месте винзавода "Лазурный" предполагает возведение десяти 22-этажных домов, но не предусматривает строительства детских садов и школ. Мэрия Анапы выдала разрешение на строительство в 2019 году, в 2020 отменила свое решение, однако застройщик обратился в суд и выиграл процесс. При этом краевые власти выявляли многочисленные нарушения со стороны застройщика, сообщило 14 декабря издание "Юга.Ру".

Протестующие заявляют, что появление десяти высотных домов в этом районе, расположенном при въезде в город, создаст транспортный и коммунальный коллапс. Они опасаются проблем в работе очистных сооружений, заторов, нехватки парковок и социальной инфраструктуры, отмечая, что близлежащие школы, детсады и поликлиники уже перегружены.

Фото и видео с места акции опубликовал Telegram-канал «Анапское Черноморье», насчитывающий 10 тысяч 316 подписчиков. На одном из снимков молодой человек держит плакат с надписью "Здесь строят жилой комплекс без школ, садов и поликлиник".

Судя по одной из видеозаписей, в акции участвовали не меньше 40 человек. На другом видео собравшиеся преградили дорогу оранжевому самосвалу.

"Раньше обещали, что здесь будет парк. Парков мало в Анапе, у нас в этом районе вообще парка нет", - говорит на одном из видео пожилая участница акции.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2021 года в Анапе состоялся народный сход против изменений в генплан города. На сходе силовики задержали активистов Игоря Гужева и Юрия Садловского и составили на них административные протоколы, в феврале суд оштрафовал Гужева на 10 тысяч рублей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Инвалид-колясочник оштрафован на Кубани за акцию протеста против свалки", "Оштрафованы родители осквернивших мемориал в Анапе девушек", "Суд обязал анапчанина оплатить штраф за протест против изменения генплана города".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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