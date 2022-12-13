Минобороны взыскало более миллиона рублей с контрактника за ранение призывника в Дагестане

13 декабря 2022, 13:10

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Контрактник Николай Лазарев, осужденный в 2006 году за ранение призывника во время учений 16 лет назад, наказан повторно по иску Минобороны.

Первый приговор Лазареву был вынесен в 2006 году по делу о нарушении правил обращения с оружием. Вопросы о компенсации суд начал рассматривать только сейчас. Согласно материалам дела, в начале 2000-х гг. во время учений он выстрелил в сторону кустарника и в воздух, но по неосторожности ранил срочника в голову. Пострадавшего прооперировали, в результате ненадлежащего лечения он остался инвалидом и нуждается в постоянной терапии и реабилитации, следует из материалов дела.

Ранее Лазарев получил наказание в виде ограничения по военной службе на год с удержанием в доход государства пяти процентов от денежного довольствия. В 2020 году Чайковский городской суд Пермского края взыскал с Минобороны компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 1,5 млн рублей, а с Лазарева - 402 тысячи. Военное ведомство в октябре этого года подало иск в Махачкалинский гарнизонный суд, требуя от виновного компенсировать эти 1,5 млн рублей. В суде Лазарев возражал против иска Минобороны, в том числе указав, что награжден ведомственными медалями "За боевые отличия", "За воинскую доблесть", медалью "За отвагу", а также участвовал в спецоперации на Украине. В итоге суд постановил взыскать с него 1,2 млн рублей, пишут сегодня "Кавказ.Реалии"*.

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