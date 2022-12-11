Талех Багирзаде прекратил голодовку в колонии

11 декабря 2022, 18:34

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Лидер движения «Мусульманское единство» Талех Багирзаде на 16-е сутки прекратил голодовку из-за ухудшения состояния здоровья и улучшения обстановки в колонии, сообщила супруга богослова. Голодовка Багирзаде частично достигла цели, сочли его соратники.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Талех Багирзаде 26 ноября объявил голодовку после оскорблений от одного из руководителей колонии. Адвокат Фахраддин Мехтиев сообщил, что богослов требует перевода в другую колонию. Однако затем Багирзаде передал через супругу и соратников, что цель голодовки - привлечь внимание к нарушению прав заключенных в целом, а не улучшить условия содержания для себя лично. На 15-е сутки голодовки состояние Багирзаде существенно ухудшилось.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышли на свободу по помилованию.

На 16-е сутки голодовки Талех Багирзаде прекратил свою акцию, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга лидера ДМЕ Лейла Исмаилзаде. По ее словам, сегодня Багирзаде позвонил домой и сообщил о прекращении голодовки в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем.

«Еще когда Талех вчера звонил, его едва было слышно, голос был низким и прерывистым. Сегодня он решил прекратить акцию. Это связано с возникшими проблемами со здоровьем, а также с прекращением на данном этапе давления на него в колонии. Но Талех будет вновь возвышать голос протеста против несправедливости и беззакония, если он сам или кто-то либо другой будет сталкиваться с оскорблениями и унижением в тюрьмах», - сказала Исмаилзаде.

Талех Багирзаде через супругу передал признательность всем тем в Азербайджане и за его пределами, кто поддержал богослова во время голодовки публичными заявлениями и посланиями. "Талех Багирзаде просил также поблагодарить представителей свободной прессы за внимание к его акции", - подчеркнула Исмаилзаде.

Представители движения "Мусульманское единство" считают, что акция Талеха Багирзаде частично достигла цели.

«Талех Багирзаде на встрече с нашим представителем 8 декабря подчеркнул, что своей акцией протестовал в целом против грубого обращения с заключенными, их оскорблений и унижений. Хотя госорганы официально не отреагировали на его акцию, она привлекла внимание общества, о ней писали в СМИ. Две недели эта тема обсуждалась в социальных сетях, поступали послания поддержки от оппозиционных партий, общественных организаций, от мусульманских организаций из разных стран, в том числе европейских», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ДМЕ Абульфаз Буньядов.

Комментариями представителей пенитенциарной службы относительно голодовки Талеха Багирзаде "Кавказский узел" пока не располагает.

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