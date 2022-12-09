Оштрафованы родители осквернивших мемориал в Анапе девушек

09 декабря 2022, 05:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Комиссия по делам несовершеннолетних в Анапе оштрафовала родителей девушек-подростков, которые прикуривали от Вечного огня у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Следственный комитет возбудил против девушек уголовное дело о реабилитации нацизма.

"Кавказский узел" писал, что полиция идентифицировала двух несовершеннолетних девушек, которые осквернили в Анапе мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Подростки сами сняли на видео, как прикуривают от Вечного огня сигарету и обсуждают намерение осквернить памятник. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против девушек.

Семьи девочек-подростков, уличенных в осквернении воинского мемориала в Анапе, поставлены на учет, их родителям назначены штрафы, сообщила администрация города-курорта по итогам заседания местной комиссии по делам несовершеннолетних 8 декабря.

На сайте администрации Анапы отмечается, что родителям подростков "предстоит выплатить штраф, предусмотренный действующим законодательством", но не называется ни сумма штрафа, ни статья, по которой родители оштрафованы.

Родители девушек получили административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ), которая предусматривает от 100 до 500 рублей рублей штрафа, сообщило 8 декабря издание "Юга.Ру".

Следователи в Анапе, в свою очередь, отреагировали на поручение Бастрыкина и возбудили против девушек уголовное дело по статье о публичной реабилитации нацизма с использованием интернета (часть 4 статьи 354.1 УК России). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ с поражением в правах либо штраф от 2 до 5 млн рублей.

ГУ МВД по Краснодарскому краю ранее заявляло, что в действиях девушек усматривается состав еще двух уголовных статей - о повреждении памятников и надругательстве над местами захоронения (статьи 243 и 244 УК России), однако следком, отчитавшись о возбуждении дела, эти статьи не упомянул.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.