Суд в Пятигорске освободил осужденного за экстремизм дагестанца

02 декабря 2022, 16:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Защите уроженца Избербаша Ильгара Алиева, приговоренного к восьми годам лишения свободы за организацию ячейки "Нурджулар"*, удалось доказать в Пятигорском кассационном суде, что его действия неправомерно были квалифицированы и по статье о вовлечении в экстремистскую организацию. Суд отменил Алиеву часть наказания и освободил его.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года правоохранители задержали в Избербаше 30-летнего местного жителя, подозреваемого в проведении занятий по изучению литературы организации "Нурджулар"*. В мае 2018 года стало известно, что Избербашский городской суд приговорил к восьми годам колонии Ильгара Алиева, признав его организатором ячейки организации "Нурджулар"*.

После смерти турецкого просветителя, мыслителя, философа и политика Саида Нурси (1878-1960) его последователи образовали движение "Нурджулар"*. Книги Нурси вошли в общероссийский список печатных и иных материалов, признанных судом экстремистскими.

Суд в Пятигорске изменил приговор и освободил осужденного за участие в религиозном движении "Нурджулар"* жителя Дагестана Ильгара Алиева, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Как следует из карточки дела на сайте Пятигорского кассационного суда, в кассационной жалобе адвокат указал, что суд первой инстанции, а также Верховный суд Дагестана, который рассмотрел апелляционную жалобу 25 июля 2018 года, не учли доводы защиты о том, что действия Алиева были излишне квалифицированы кроме статьи об организации деятельности экстремисткой организации (часть 1 статьи 282 УК) и по статье о вовлечении в деятельность экстремисткой организации (часть 1.1 статьи 282 УК РФ), несмотря на то, что согласно постановлению Пленума Верховного суда России от 28 июня 2011 года № 11, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества организатором сообщества или организации не требует дополнительной квалификации, указано в кассационном определении.

Также защита указала, что апелляционная инстанция не произвела зачет времени, которое осужденный провел под стражей до выступления приговора суда в силу, из расчета один день ареста за полтора дня в колонии, отмечается в документе.

Кассационный суд принял во внимание доводы защиты и переквалифицировал действия Алиева по только по статье об организации деятельности экстремистской организации, по которой он был приговорен к шести годам лишения свободы и двум годам ограничения свободы.

Суд также распорядился зачесть отбытое до вступления приговора в силу наказание из расчета один день ареста за полтора в колонии, и, в связи с тем, что осужденный уже отбыл срок наказания, "освободить Алиева И.В. из-под стражи в связи с фактическим отбытием основного наказания в виде лишения свободы", указано в карточке дела.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу "Ибрагимов и другие против России", где книгоиздатель оспаривал решения российских судов, признавших 14 книг из собрания сочинений турецкого богослова Саида Нурси экстремистскими.

ЕСПЧ пришел к выводу, что, рассматривая дела о признании книг Нурси экстремистскими, российские суды не привели достаточных оснований для вмешательства в право заявителей на свободу выражения мнения, гарантированное статье 10 Европейской конвенции, и вмешательство в данном случае нельзя счесть необходимым в демократическом обществе. Вердикт Европейского суда по правам человека дает основание для пересмотра приговоров сторонникам запрещенной и признанной в России экстремистской организации "Нурджулар", в том числе и на Северном Кавказе, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" теологи и юристы.

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* организация признана экстремистской и запрещена в России по решению суда.

** издание внесено Минюстом в список СМИ-иностранных агентов

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.